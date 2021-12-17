 

Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании в ответ на санкции из-за отравления Навального

17.12.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Захарова назвала персональные санкции, введенные Великобританией в августе 2021 года в отношении семи граждан РФ, “надуманными и абсурдными”. Она считает, что “антироссийский выпад Лондона” – это якобы подтверждение намерения правительства Великобритании продолжать “деструктивный курс”.

“В ответ на недружественные действия Лондона… принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации”, – заявила представитель российского МИД.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

20 августа Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального. Под санкции попали россияне Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов, им заморозили счета и запретили въезд в страну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС

16.02 / Правоохранители проверяют телецентр «Останкино» после звонка о «минировании»

14.03 / Установлено оптимальное соотношение овощей и фруктов в рационе питания

25.02 / В Киеве снежная глыба разбила автомобиль. Водитель припарковал его на тротуаре

23.07 / Иностранцев освободили от консульского сбора для оформления российской визы

05.01 / Растворенный в воде CO₂ способствует увеличению количества рыбы в океане

07.08 / Дегтярев запланировал расширить возможности Хабаровского края для участия в госпрограммах

06.11 / Суд США приостановил решение об обязательной вакцинации работников крупных компаний

02.05 / Тарасова назвала Роднину «дурой»

20.02 / Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика