Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании в ответ на санкции из-за отравления Навального

Захарова назвала персональные санкции, введенные Великобританией в августе 2021 года в отношении семи граждан РФ, “надуманными и абсурдными”. Она считает, что “антироссийский выпад Лондона” – это якобы подтверждение намерения правительства Великобритании продолжать “деструктивный курс”.

“В ответ на недружественные действия Лондона… принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации”, – заявила представитель российского МИД.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

20 августа Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального. Под санкции попали россияне Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов, им заморозили счета и запретили въезд в страну.

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