В стиле микадо: стрижка, которая омолодит и придаст объем волосам

Если вы находитесь в поисках омолаживающей прически, которая сделает ваши волосы объемными, то стоит обратить внимание на укладку в стиле микадо. В течение дня стрижка будет сохранять идеальную форму, а вы будете выглядеть так, словно только что пришли из парикмахерской. Расскажем, как сделать прическу самостоятельно.

Алгоритм создания прически

Для создания прически в стиле микадо необходимо следовать инструкции:

1. Волосы смочить водой из пульверизатора.

2. Перед тем как подстричь волосы, необходимо нанести на них увлажняющую маску.

3. Затем тщательно расчесать их расческой.

4. Прижать волосы ладонью к шее и начать аккуратно их срезать. Срез делайте параллельно полу.

5. Когда волосы будут обрезаны, следует еще раз из тщательно расчесать и подрезать все торчащие волоски, устраняя все неровности.

6. Теперь нудно сделать два пробора спереди. Выполняются они наискосок, как показано на фото ниже. Нужно, чтобы участок между проборами имел форму треугольника. Следует расчесать волосы в треугольнике и подрезать.

7. Теперь нужно взять филировочные ножницы. Заколоть волосы на макушке и подрезать внизу (где уже делали срез в пункте 4). Филировка сделает их более объемными.

8. Расколоть сколотые волосы, разделить из на отдельные пряди, которые нужно подрезать с помощью бритвы. Пряди нужно скручивать в жгутики. Если вам более удобно работать ножницами, можете обойтись без бритвы. Пряди нужно укорачивать примерно на 1 см.

9. Чтобы создать объем сзади, нужно использовать филировочные ножницы. Делать срезы нужно под разными углами.

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10. Высушить волосы феном, придавая им объем.

11. Чтобы прическа не теряла форму и держалась весь день, волосы нужно покрыть лаком для волос. При этом нужно создавать объем пальцами, как показано на фото ниже.