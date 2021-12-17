 

Мнение: Психологика 18. Почему либералы за куар-коды и против прав

17.12.2021, 20:52, Разное
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Один из самых удивительных феноменов наступившего ковидного времени – внезапное и труднообъяснимое “переобувание в воздухе” очень многих, если не всех, представителей так называемого “либерального лагеря” российской оппозиции по вопросу государственного принуждения и прав человека, когда дело коснулось нежелания значительной части российского общества следовать “рекомендациям Науки” в отношении “борьбы с ковидом”. Почему-то видные борцы за свободу и против путинской тирании стали один за другим высказываться за “самые жесткие меры” в отношении “ковид-диссидентов”, буквально соревнуясь в кровожадности в аналогичными призывами из стана самых оголтелых “путинистов-государственников”. Наши “либералы” почему-то разом похерили и “свободу выражения мнений”, и “право на телесную неприкосновенность”, и еще кучу самых базовых, фундаментальных прав, которые, казалось бы, они должны были бы отстаивать до последнего вздоха.

Но нет. Как получилось, что российские “либералы” оказались практически в одном строю и в одной упряжке с путинским режимом – который они сами до этого много раз проклинали именно за попрание всех прав и свобод российских граждан? Что за метаморфоза с ними случилась? Неужели таковы скрытые последствия перенесенного ими ковида?!

Разгадка, которую мы обсудим в данном виде, парадоксальна. Очень похоже, что дело не в каком-то преображении “либералов”; дело в том, что они такими были всегда. Мы думали, что люди отстаивают принципы – а они просто так же тупо, как и путинисты, следовали за Начальством. Только – другим.

Изменились не они – изменилось начальство.

Источник: Размышления вольного социолога



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