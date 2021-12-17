 

Мнение: Сволочь

17.12.2021, 20:50, Разное
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Продюсер фильма "Сволочи" убил стоматолога

СК ужесточит статью по делу о нападении на стоматолога в Москве из-за смерти пострадавшего. Об этом сообщила представитель СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. «В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сказала она.
Статья об убийстве без отягчающих обстоятельств предполагает до 15 лет колонии.

Инцидент произошел 13 декабря в частной клинике в Ясном проезде в Южном Медведково. Мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот. Врач получил проникающее ранение и был госпитализирован.

В тот же день подозреваемого — Мурада Оганесяна — задержали в столице. Согласно данным из открытых источников, он — бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз», который выпустил в прокат фильм 2006 года «Сволочи». Кроме того, ему принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», выпускавшие фильмы на разных носителях. Все свои компании мужчина продал два года назад.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Оганесяна арестовали до 13 февраля 2022 года.

https://iz.ru/1265800/2021-12-17/sk-uzhestochit-statiu-po-delu-o-napadenii-na-stomatologa-v-moskve – цинк

Тупой мудак и сволочь.

Источник: Colonel Cassad



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