Мнение: Продолжение травли Джоан Роулинг, интеллектуальные трансгендеры и проблемы у Оскара

1. В Британии цирк с конями: пол преступников будут теперь определять с их собственных слов. Если преступник, в том числе насильник, запишется женщиной, его отправят в женскую тюрьму. Несогласных с такой практикой чопорные британцы подвергают публичной травле:

https://russian.rt.com/nopolitics/article/938562-dzhoan-rouling-transgendery

Британская писательница Джоан Роулинг снова столкнулась с травлей в сети. На своей странице в Twitter она опубликовала ссылку на материал, в котором говорится о намерении шотландской полиции регистрировать насильников как женщин, если они настаивают на этом, хотя официально пол не меняли.

«Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Обладающий пенисом человек, который вас изнасиловал, — женщина», — написала Роулинг, процитировав роман Джорджа Оруэлла «1984». <…>

После этих слов на писательницу обрушился шквал критики. Пользователи социальной сети снова начали обвинять Роулинг в ненависти к трансгендерам, подчёркивая, что подобные заявления являются нападками на них и не имеют отношения к защите женщин.

«Чёрт возьми, я думала, это шутка, пока не увидела собственными глазами. Трансженщины — это женщины. Что за ужасная, ужасная женщина Дж. К. Роулинг. Мне не стыдно считать трансженщину сестрой, но мне стыдно, что Роулинг — женщина», — пишет пользовательница.

Ещё один блогер утверждает, что, согласно статистике, трансгендеры гораздо чаще становятся жертвами сексуального насилия, чем преступниками. Кроме того, по мнению нескольких человек, Роулинг не учитывает, что и биологические женщины могут совершать преступления сексуального характера.

«Трансженщины существуют. Трансженщины ни в коей мере не склонны к сексуальному насилию более (чем другие люди. — RT), равно как нельзя сказать, что все трансженщины или трансличности — насильники. Это скрытое послание для не признающих транссексуалов радикальных феминисток и других фанатиков. И это отвратительно», — говорится в одном из сообщений.

Впрочем, некоторые блогеры поддержали Джоан Роулинг. Они раскритиковали подход шотландской полиции к подобной классификации преступников и назвали обвинения в адрес писательницы абсурдными.

«Абсурдно, что Дж. К. Роулинг говорит: «Эй, не думаю, что мужчина, притворившийся женщиной, чтобы изнасиловать женщину, на самом деле женщина». А люди такие: «Как ты смеешь сомневаться в искренности насильника?» — пишет пользователь.

Многие комментаторы соглашаются с тем, что данное решение полиции — серьёзная проблема для общества.

«По всей Великобритании полиция ведёт статистику преступлений на основании гендерной идентичности, а не пола. Это оказывает психологическое давление на жертв, лишает данные смысла и препятствует развитию на всех уровнях системы уголовного правосудия», — утверждает автор публикации.

Другой блогер не оспаривает прав трансгендеров, однако подчёркивает, что они не должны считаться женщинами, не сделав соответствующих операций. <…>

Некоторые блогеры объясняют суть проблемы: из-за таких порядков насильники-мужчины попадают в женские тюрьмы и продолжают совершать преступления.

«Признание совершающих насильственные преступления мужчин женщинами — это санкционированное государством насилие по отношению к женщинам, как психологическое, так и физическое», — гласит публикация на странице, посвящённой правам женщин.

Травля писательницы началась в июне 2020 года, когда Джоан Роулинг опубликовала в Twitter пост о «людях с менструацией». Писательница иронизировала, что «раньше у этих людей было название».

«Помогите вспомнить — бенщины? денщины? менщины?» — написала Роулинг.

Тогда автора «Гарри Поттера» обвинили в трансофобии, поскольку в своих высказываниях она, по мнению пользователей социальных сетей, не учитывала особенности строения трансгендеров. Некоторые комментаторы отметили, что пост Роулинг также оскорбляет женщин с проблемами здоровья.

Впоследствии писательница объясняла, что не относится к транслюдям с ненавистью. По словам Роулинг, она лишь хотела подчеркнуть, что уничтожение понятия пола «лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь». Однако это не решило проблему.<…>

Роулинг неоднократно рассказывала, что регулярно получает угрозы и гневные комментарии, среди которых обещания «избить, изнасиловать, убить». В ноябре 2021 года активисты, выступающие против позиции писательницы, выложили в социальные сети её домашний адрес. При этом Роулинг отметила, что не намерена прекращать свою деятельность «по защите прав женщин»: «Мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала».

Против писательницы выступают не только комментаторы в социальных сетях, но и фан-сообщества, посвящённые «Гарри Поттеру», а также актёры, снявшиеся в фильмах франшизы. В ноябре стало известно, что Джоан Роулинг не будет участвовать в съёмках специального эпизода «Гарри Поттера», который выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.

2. Трансгендеры ставят рекорды уже не только в обычном женском спорте, но и в интеллектуальном. Самой успешной за всю историю женщиной-участницей интеллектуальной викторины Jeopardy! (российский аналог — «Своя игра») стала Эми Шнайдер, инженер-трансгендер (до операции — Томас Ф. Шнайдер):

https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/a38422990/jeopardy-amy-schneider-winner-record-reaction/

Сейчас инженерка на 5-м месте по общей сумме выигрыша в американском варианте шоу. Впереди находятся четверо мужчин, однако победная серия ещё не закончена – есть шанс скинуть цисгендеров с пъедестала.

3. В Голливуде сейчас напряжённо думают, как избежать повторения провала, постигшего премию Оскар в прошлом году. В обвале рейтингов Оскара винят коронавирус и закрытие кинотеатров, забывая про более важную часть проблемы – нынешняя политкорректно-толерантная голливудская продукция всё менее близка и интересна для широкой публики. Даже для американцев, не говоря уже о зарубежной аудитории.

Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/2093

В связи с началом нового оскаровского сезона, ув. друзья, СМИ обсуждают, как бы спасти знаменитую церемонию. Ибо прошлая церемония побила все антирекорды и c рекордных 55 миллионов зрителей в 1998-м свалилась до 9,85 миллионов (при том, что население Америки выросло c 275 до 330 миллионов душ).

Тут надо сказать, что «Оскар» сегодня похож на какого-нибудь пухлого наследника императорской династии, не правящей уже сто лет: в нашем массовом восприятии ещё сохранились шикарные как торты сцены из 90-х («итак, кто же победит — виденная всеми костюмно-батальная драма про любовь и войну? Виденная всеми драма про любовь посреди катастрофы лайнера? Захватывающий триллер с погоней и тоже любовью?»). В каком-нибудь обычном 1995-м соревновались «Форрест Гамп», «Криминальное чтиво», «Побег из Шоушенка», «Король Лев», «Интервью с вампиром». В обычном 1996-м – «Храброе сердце», «12 обезьян», «Покахонтас» и «Обычные подозреваемые». Что объединяет эти фильмы? То, что их по-прежнему по меньшей мере помнят, а то и пересматривают, и переснимают, и римейкают, и создают на их основе сериалы.

А теперь возьмём какой-нибудь 2016-й для сравнения. «Ла-Ла-ленд», «Лунный свет», «По соображениям совести», «Манчестер у моря». Где они сейчас?

Я не поленился и посмотрел список номинантов этого года. Их объединяет (помимо того, что лично я их не смотрел) также то, что все из них провалились или ещё не вышли — и то, что там, разумеется, нет и не может быть никаких сюрпризов. Мы увидим «Вестсайдскую историю» (свежо), фильм о папе теннисисток Уильямс (ну ок), фильм о взрослении в северной Ирландии в 1960-х (захватывающе), фильм о геях-ковбоях (я не шучу, опять) и фильм о том, как снимался старинный телефильм. <…>

…Из такого Голливуда некоторые бегут, впрочем, и сами — куда угодно. В «Нью-Йорк пост» я встретил показательный текст об актрисе молодёжных комедий нулевых, три года назад со словами «да ну его нафиг» ушедшей в порно, заработавшей там кучу денег, открывшей собственный онлифанз и выпустившей только что книгу под характерным названием «Как порно освободило меня от Голливуда». И да, не исключено, что её аудитория теперь больше.

Нынешний Голливуд с треском проигрывает не одной только порнографии, где у потребителей, по крайней мере, есть свобода выбора жанра и актёрского состава.

Взять те же компьютерные игры: конечно, на Западе в них тоже активно пропихивают ЛГБТ и мультикультурность, но в нормальных играх вы всё же можете выбрать себе игрового персонажа с той внешностью и ориентацией, которую вы хотите, при этом участвовать в новомодных европейских развлечениях по сюжету обычно необязательно.

Другим популярным решением являются сериалы: запихнув туда парочку обязательных геев и трансгендеров, создатели сериального кино могут заполнить оставшиеся слоты более традиционными и понятными широкой публике персонажами, ради которых сериал таки будут смотреть.