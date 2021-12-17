Малышева рассказала о состоянии модельера Зайцева

Ведущая телешоу «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась видео с показа Модного дома Вячеслава Зайцева и заявила, что не знает, сможет ли модельер дожить до своего следующего показа.

«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», – сообщила телеведущая в Instagram, пожелав Зайцеву крепкого здоровья и сил.

View this post on Instagram

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live)

По словам Малышевой, показ прошел прекрасно. Она отметила, что в нарядах моделей была видна рука мастера. Телеведущая подчеркнула, что все линии на платьях были точны, а их крой идеальным.

Ранее сын модельера Егор опроверг информацию о его госпитализации.

Напомним, что кутюрье несколько лет страдает от болезни Паркинсона. Заболевание сильно влияет на физическое и ментальное состояния дизайнера. После прохождения очередных курсов реабилитации у Зайцева восстановилась речь.

Врачи смогли частично восстановить здоровье Зайцева, но передвигаться самостоятельно он все еще не может. По его словам, самое главное, что он вернул себе дар речи и стал нормально выговаривать слова. Он отметил, что болезнь тяжелая, и она прогрессирует.

Зайцев – российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Модельеру 83 года.