Мнение: Любовь к себе

Очень много писем о нелюбви к себе.

Люди ищут лекарство от нелюбви к себе в “подъеме самооценки”, им кажется, что если они будут считать себя более красивыми, более успешными, более умными, чем они есть на самом деле, лучше других или не хуже самых успешных других, то они смогут любить себя больше.

Но как вранье себе о собственных успехах может увеличить любовь к себе?

Это вранье может увеличить только ненависть в тот момент, когда упадет корона.

Любить себя надо безусловно и это никак не должно быть связано с самооценкой.

Самооценка – инструмент для оценки своих ситуативных возможностей.

Идете вы по улице, видите лужу, ваша самооценка должна подсказать вам, способны ли вы ее перепрыгнуть или лучше потратить время и обойти ее.

Точно так, как писал про самооценку Гальперин, приводя в пример волка, который измеряет расстояние от себя до овцы или косули и решает, стоит ли уже прыгать или надо еще подползти.

В случае решения любых задач самооценка должна подсказать вам, какие у вас возможности.

Поэтому она должна быть очень реалистичной.

Самооценка – утилитарный инструмент, а не средство для получения удовольствия.

И к любви к самому себе самооценка не имеет никакого отношения.

Как бы низко вы ни оценивали свои способности и свои шансы в конкретной ситуации, это не должно влиять на вашу любовь к себе, на вашу заботу о себе, на вашу поддержку себя.

Вы всегда должны быть на своей стороне.

Вы никогда не должны отворачиваться от себя, оставлять себя, предавать себя и злиться на себя.

Тем более вы не имеете права себя ненавидеть.

Если вы, будучи недовольны каким-то своим неуспехом, испытываете к себе ненависть, вы поступаете хуже, чем мать, которая бросает своего ребенка.

Как бы вы ни накосячили, каких бы имульсивных бед вы ни натворили, вы не имеете права себя отталкивать.

Относятся к себе жестоко те же самые люди, которые в другое время кормят себе корону.

Это связанные вещи. Корона и ненависть к себе – одно и то же.

Вам не нужна была бы корона, то есть иллюзорные успехи, искусственное задирание самооценки, если бы вы любили себя.

Любить себя – это принимать себе такими как есть. Видеть недостатки, видеть промахи, но любить себя.

В этом случае не нужно будет никакого самовранья.

У вас не будет паники от любого облома, вы не будете хвататься за корону, потому что не будете бояться встретиться с собственной ненавистью к себе, с собственным разочарованием к себе, с собственным отчуждением от себя.

Вы вынуждены все время кормить корону и убивать свою рефлексию, чтобы скрыть от себя свой провал.

Из-за короны ваша планка притязаний задирается выше и еще сложней избежать провала.

Как избавиться от нелюбви к себе?

Самое главное – выкинуть из головы, что нелюбовь к себе внушили вам родители в детстве, что вас недостаточно любили и только поэтому вы не любите себя.

Это не связанные вещи, и внутренний ваш родитель не имеет никакого отношения к родителю физическому.

Внутренний родитель никогда не является копией физическому родителю, он приходит на смену ему, очень часто он наоборот делает все по-своему и наоборот, поскольку дорвался до власти.

Подростки – бунтари и обычно не согласны с родителями, поэтому их внутренний родитель, их собственный рулевой придерживается совсем другого курса.

Миф о том, что отношение к себе программируется родительским отношением – исключительно коммерческий тренд.

Вот как модно гадать на Таро, исправлять родовую карму посредством расстановок, дышать маткой для прокачки сексуальности, точно так же модно работать над самооценкой посредством детских воспоминаний. Все это методики, которые выглядят эффектными, но не имеют связи между проблемой и лечением. Это метод пьяницы из анекдота, который ищет потерянные ключи там, где светлей, а не там, где он их потерял.

Любовь человека к себе формируется не из любви родителей к нему.

Любовь человека к себе – это производное от его любви к другим.

Не любят себя люди, которые слишком критично относятся к другим, слишком сурово.

Чтобы человек научился любить себя, он сначала должен научиться любить других.

Восприятие себя как человека появляется намного позже, чем восприятие других.

Если человек умеет относиться к другим с симпатией, он и к себе сможет относиться так же.

Если он воспринимает людей утилитарно, он и к себе будет относиться так же.

Принято считать, что эгоцентрики любят себя, но не любят других.

На самом деле эгоцентрики ориентированы на извлечение удовольствия из других и из себя тоже.

Им хочется одобрения и удовольствия, как от других, так и от себя.

В тот момент, когда что-то в их поведении становится источником боли и у них не получается перенести ответственность за это на других, они проникаются к себе ненавистью.

Именно поэтому они вынуждены смещать ответственность вместе с локусом контроля, чтобы избежать ненависти к себе.

Они страшно бояться признаться себе, что сами стали причиной своих страданий.

Их внутренний родитель не простит им такое и устроит внутренний террор или геноцид.

Именно поэтому, сколько бы я ни писала про корону, для многих людей – это бесполезная информация.

Они не будут снимать корону, потому что они ненавидят себя реальных и не хотят встречаться с собой.

Работа над границами доступна только для тех людей, которые относятся к себе достаточно лояльно.

Для всех остальных путь к этому закрыт.

Чтобы начать относиться к себе лояльно и научиться принимать себя в самом плохом, самом ущербном и самом тяжелом состоянии, не закрывая это иллюзиями и не добивая себя упреками, надо научиться мягкому отношению к другим людям.

Фокус на себе – это не любовь к себе. Наоборот, фокус на себе говорит о том, что вас что-то не устраивает в себе, вы хотите разобраться с этим. Как недовольство партнером заставляет вас мучить его всю ночь, задавая вопросы и не давая ему спать, так и себя вы истязаете самокопаниями, самоисследованиями, не давая себе спать и жить. Вы не хотите принять себя как есть и направить свою энергию на какие-то дела, которые принесут вам пользу. Нет, вы кромсаете себя и пытаетесь “работать над собой”, бесконечно разбираясь в мотивах своих поступков, ругая себя за неправильные действия, мысли и слова.

Вы слишком суровы к себе и нетерпимы, потому что так же суровы и нетерпимы вы к другим людям.

Вы смотрите на некрасивых людей и думаете: “Как можно быть таким уродом, лучше вообще не жить”.

Это очень жестокие мысли, а главное вы ведь тоже можете стать больным и уродливым, особенно в старости.

Таким может стать ваш близкий человек. Да и этот, чужой, не заслуживает такого отношения.

Обратите внимание, оценка его уродства может быть и верна, а вот вывод из этой оценки – совсем нет.

Такая жестокость к оценкам других приводит к тому, что и себе вы не можете простить ни лишний вес, ни другие изъяны.

А дальше, смотрите, как вы ищете от этого защиты.

Вы либо отрицаете, что у вас есть изъяны и в упор не замечаете своего лишнего веса, а когда не заметить его нельзя, вы считаете, что полнота вам идет. Вы упорно отрицаете наличие изъяна, а в тот момент, когда вдруг соглашаетесь, что он у вас есть, испытываете такой приступ ненависти к себе и стремление себя уничтожить, что вынуждены срочно восстанавливать упавшую корону.

Бодипозитив – это движение, которое борется за уничтожение эталонов и даже норм, и на его знаменах – вот такие вот жертвы людской жестокости. Как будто для того, чтобы быть терпимей и мягче к человеческим недостаткам, надо отменить само понятие о недостатках и заставить считать некрасивое красивым.

Люди бывают некрасивы и вы можете быть в той или иной степени некрасивы, но на вашей любви и уважении к себе это не должно сказываться.

То же касается всего, что мы называем ОЗ.

Бедность – не повод для презрения, неудачи в личной жизни и неуспех в учебе, даже безделье и алкоголизм – не повод для ненависти, потому что все это является несчастьями, в большей или меньшей степени зависящими от человека, но все-таки несчастьями.

А несчастье достойно сострадания, а не отвращения.

Иногда людям кажется, что если они не будут испытывать отвращение ко всему плохому, то это каким-то образом окажется у них. Они думают, что защищаются ненавистью от того, чтобы допустить такое же у себя.

На самом деле, они приучают себя к мысли, что их любви достойно только идеальное.

А значит они сами не достойны своей любви, когда не идеальны.

И потом им приходится либо все время ходить в короне, веря в свою идеальность, либо ненавидеть себя.

Что происходит, когда такой человек приходит к психологу и тот ему говорит, что в его ненависти к себе виноваты родители?

Психолог пытается “отцепить самооценку от родителей”, объяснив, что родители не имеют права его оценивать.

Но после такого объяснения каждый раз, когда самооценка человека сообщает ему о его недостатке, человек считает, что это “внутренняя мать” ругает его, а на самом деле все хорошо.

Человек растит корону и считает, что это – независимая самооценка. Она не зависима ни от чего и всегда оценивает его очень высоко.

Вместо того, чтобы отделить любовь к себе от самооценки, самооценка прицепляется к короне и теперь надо регулярно кормить корону, чтобы самооценка не упала.

Иногда психологи ведут себя чуть умней. Они не помогают “поднимать самооценку”, они пытаются расщепить самооценку на “оценку себя” и “оценку своего поведения”, и первую часть поднять повыше, а вторую оставить реалистичной. Это значит, что человек должен всегда и во всем оценивать себя высоко, а вот свое поведение и свои дела может оценивать объективно.

Эта сложная конструкция рушится в тот же момент, как только человеку приходится сказать себе: “Я – очень умный, хотя веду себя как последний дурак”. Приходится обесценивать либо похвалу себе, либо критику своего поведения, вместе они не сочетаются. Даже так: “Я умею вести себя лучше всех, но сейчас веду себя по-идиотски”. И это опять раздражение на себя и злость на себя, что умеешь, но не делаешь.

Чтобы научиться любить себя, необходимо начать с мягкого отношения к людям.

И это мягкое отношение надо отцепить от оценок. Пусть оценки будут какими угодно, выводы из этих оценок должны быть мягкими.

Люди бывают красивы и уродливы, умны и глупы, успешны и совсем не успешны, но никого нельзя презирать.

“Не суди и не судим будешь” – про собственный суд в том числе.

Самооценка и оценка других – это одна и та же линейка.

У вас не получится мерить себя одной линейкой, а других другой. Вам придется надеть корону и создать иллюзию, что у вас все намного лучше. Линейка та же самая, поэтому вам приходится создавать видимость своих высоких результатов.

А вот если вы научитесь мягко относиться к чужим промахам и провалам, вы не будете ненавидеть себя за такие провалы.

И это даст огромное облегчение – во-первых.

И сделает ненужной корону – во-вторых.

Может показаться, что если вы не будете яростно ненавидеть лузеров, то у вас не будет стремления к успеху.

Наоборот.

Стремление к успеху должно быть спокойным, без ярости и страха, иначе эффект будет обратным.

Помните опыты Р.А. Лурии и К. Левина? Если испытуемых слишком запугивали, их результаты становились намного хуже.

Готовность проиграть не делает победу менее желанной, а страх перед проигрышем не помогает победить.

Как думаете, друзья, откуда берется суровое отношение к чужим недостаткам?

Почему некоторые люди с детства терпимы, другие становятся терпимы к зрелости, а многие никогда?

И как у вас самих обстоят дела с терпимостью? Насколько вы терпимы к чужим недостаткам?

Например, когда вы читаете письма в рубрику, испытываете ли вы отвращение к авторам, которые ведут себя глупо?

Может быть к чему-то удается быть терпимыми, а к чему-то нет?

Замечаете связь с этим нетерпимости к себе?