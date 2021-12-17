 

Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на “Танцах со звездами”

17.12.2021, 20:30, Новости дня
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По словам 28-летнего артиста, у него увеличилось число подписчиков в Instagram, а также стоимость рекламы в его аккаунте. По словам Логая, теперь реклама у него стоит больше 10 тыс. грн за пост, хотя раньше стоила всего пару тысяч.

Актер добавил, что у него не было ощущения эйфории после победы на шоу.

“Было странно: ты в этой гонке рубишься, валишь все силы, полностью вкладываешься. В какой-то момент тебя называют победителем – идет импульс, всплеск, радость, непонимание… Бум! – и на следующий день все закончилось”, – рассказал Логай.

Он добавил, что и депрессии после того, как внимание к нему по окончанию шоу спало, не испытал.

“У меня столько дел накопилось за время моего отсутствия [дома] – мелкие и не только, – которые надо решить, что не успевает ни тело, ни мозг выдохнуть”, – признался Логай.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.

В 2014 году он был участником пятого сезона шоу “Х-фактор” на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале “Киев днем и ночью”. В 2021 году снялся в главной роли в сериале “Моя любимая Страшко” на телеканале “1+1”.

В мае 2018 года Логай женился. Вместе с супругой Евгенией Павленко он воспитывает сына Льва. От предыдущих отношений у актера есть сын Герман.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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