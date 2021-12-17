Эйдман: РФ выкатила ультиматум по НАТО, но в США этот бред даже читать всерьез не будут. У России нет ресурсов для большой войны с Украиной

Справка о болезни.

Не смейтесь, МИД России выкатил США ультиматум. Оформлен он как “проект договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности”.

Согласно этому проекту: “НАТО обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии”. Ну и так далее…

Эта история напоминает анекдот про еврейскую сваху, которая хвасталась: “Чтоб вы знали, я выдаю дочку Рабиновича за сына Ротшильда. Полдела сделано, Рабинович – за. Осталось уговорить Ротшильда”. Путин тоже – за. Осталось уговорить США и НАТО, которые этот бред даже читать всерьез не будут. Просто не заметят миазмы больного сознания.

А еще этот демарш чем-то похож на записку налетчика Бени Крика из рассказа Бабеля, написанную “каракулями на салфетке с цветами”: “Мосье Тартаковский (Байден), я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской, 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это не слыхано и вся Одесса будет о вас говорить”.

Путин тоже угрожает американцам “таким, что не слыхано” – захватом Украины и войной. Для подкрепления этого шантажа даже войска подвел к границам Украины, а его спецслужбы раскидали по западным СМИ “утечки” фантастических наполеоновских военных планов.

По этому поводу можно сказать только одно: напугали ежа голой жопой. Реальных экономических, внешнеполитических и даже военных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет. Такая война, в которой Путину по факту пришлось бы противостоять коллективному Западу, неизбежно привела бы к краху его режима.

Весь этот глупый шантаж говорит только об одном – президент России окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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