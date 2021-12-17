 

Эйдман: РФ выкатила ультиматум по НАТО, но в США этот бред даже читать всерьез не будут. У России нет ресурсов для большой войны с Украиной

17.12.2021, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Справка о болезни.

Не смейтесь, МИД России выкатил США ультиматум. Оформлен он как “проект договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности”.

Согласно этому проекту: “НАТО обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии”.  Ну и так далее…

Эта история напоминает анекдот про еврейскую сваху, которая хвасталась: “Чтоб вы знали, я выдаю дочку Рабиновича за сына Ротшильда. Полдела сделано, Рабинович – за. Осталось уговорить Ротшильда”. Путин тоже – за. Осталось уговорить США и НАТО, которые этот бред даже читать всерьез не будут. Просто не заметят миазмы больного сознания.

А еще этот демарш чем-то похож на записку налетчика Бени Крика из рассказа Бабеля, написанную “каракулями на салфетке с цветами”: “Мосье Тартаковский (Байден), я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской, 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это не слыхано и вся Одесса будет о вас говорить”.

Путин тоже угрожает американцам “таким, что не слыхано” – захватом Украины и войной. Для подкрепления этого шантажа даже войска подвел к границам Украины, а его спецслужбы раскидали по западным СМИ “утечки” фантастических наполеоновских военных планов.

По этому поводу можно сказать только одно: напугали ежа голой жопой. Реальных экономических, внешнеполитических и даже военных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет. Такая война, в которой Путину по факту пришлось бы противостоять коллективному Западу, неизбежно привела бы к краху его режима.

Весь этот глупый шантаж говорит только об одном – президент России окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту

08.11 / “Метинвест” обеспечивает поставки кислорода в медучреждения 11 областей Украины

24.07 / Роскачество рассказало о правилах выбора мороженого

11.02 / В Харькове нашли мертвым подростка после нескольких дней поисков

31.10 / В Польше зафиксирован рекордный суточный прирост больных с COVID-19

13.11 / Унифицированную систему спутниковой связи для БПЛА создали в России

08.10 / Предложено установить возрастные ограничения на песни рэперов

23.02 / Полуголый блогер сплясал на фоне Мамаева кургана для ролика в TikTok

21.08 / Внучка Лукашенко будет учиться в России. Она сдала экзамены в МГУ как иностранный студент

09.09 / Путин присвоил Зиничеву звание Героя РФ посмертно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика