 

Ко Дню святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей

17.12.2021, 20:30, Новости дня
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Вести мероприятие будут украинская певица Татьяна Пискарева вместе с Гордеем Бобровским.

В концерте примут участие певцы Иво Бобул и Tabakov, певицы Мила Нитич и Наталья Валевская, Катерина Бужинская и Анна Добриднева, группы “Лісапетний батальйон”, Selfi, Gonta. Они будут выступать вместе с детскими коллективами.

В числе участников также заявлены:

группа Ditvora; 
Катрина Попович, 
ансамбль “Пульс”;
Санта Гордон, 
кола балета Allegretto; 
Алиса Трач, 
танцевальная школа Papa Dance; 
фабрика эстрады by Piskareva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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