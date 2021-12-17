Ко Дню святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
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Вести мероприятие будут украинская певица Татьяна Пискарева вместе с Гордеем Бобровским.
В концерте примут участие певцы Иво Бобул и Tabakov, певицы Мила Нитич и Наталья Валевская, Катерина Бужинская и Анна Добриднева, группы “Лісапетний батальйон”, Selfi, Gonta. Они будут выступать вместе с детскими коллективами.
В числе участников также заявлены:
группа Ditvora;
Катрина Попович,
ансамбль “Пульс”;
Санта Гордон,
кола балета Allegretto;
Алиса Трач,
танцевальная школа Papa Dance;
фабрика эстрады by Piskareva.
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