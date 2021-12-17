“Жировые ловушки”: откуда берутся и как выбраться из них после 35

Жировые ловушки – проблемные области на теле, где скапливается больше всего жира. Сложность лечения такого ожирения заключается в том, что жировая ткань не подвержена процессам метаболизма.

Очень важно знать о том, как можно после 35 лет выбраться из жировой ловушки, а также избавиться от лишнего веса. С возрастом это делать все сложнее. Вот несколько рекомендаций относительно того, как сделать это достаточно просто, быстро и результативно.

Жировая карта тела

Гормоны оказывают действие на клетки через рецепторы. Они представляют собой особые молекулы, расположенные на поверхности клеток. Эти рецепторы проводят сигналы, поступающие от гормонов.

Все дело в том, что один и тот же гормон может иметь совсем разные рецепторы, именно поэтому они будут действовать на разные участки тела по-разному. Например, при стрессе и выделении адреналина немного расширяются сосуды мышечной ткани и сильно сжимаются сосуды кишечника, так что мы даже можем иногда почувствовать спазм.

Рецепторы адреналина в большом количестве содержатся в жировой ткани. Есть две их основные классификации, а именно бета и альфа. Одни гормоны стимулируют расщепление жира, а другие его накопление.

На поверхности всех жировых клеток в организме находятся адренорецепторы бета 1 и альфа 2. Бета-1 рецепторы способствуют расщеплению жиров, позволяя им выделяться в системный кровоток. Альфа-2 блокируют ферменты, способствующие расщеплению жиров.

Распределение рецепторов

Различные свойства жировых отложений преимущественно обусловлены тем, что общее количество катехоламиновых рецепторов, расположенных в область грудной клетки, подбородка и шеи, значительно превосходит количество жировых клеток в области ягодиц, бедер и живота.

В связи с этим, любые воздействия на жировую ткань плохо поддаются терапии. Кроме того, большое влияние имеет пол человека.

Например, у женщин больше всего накапливается жира в области бедер и ягодиц, а у мужчин в области живота. Также у мужчин часто появляются отложения в виде пояска, переходящего и на спину.

Почему появляются проблемные места?

Проблемными становятся определенные места на теле по причине того, что жир плохо уходит даже при жиросжигании. Это связано с тем, что количество альфа-2 и бета-1 адренорецепторов в разных частях тела неодинаково. Именно поэтому жир откладывается по телу абсолютно неравномерно.

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Например, если вес тела увеличивается за счет накопления жировой ткани на 7 кг, то 6 из них отложатся в проблемных местах и только лишь 1 кг в других частях тела.

При похудении на 7 кг из проблемных мест уйдет 1 кг жира, а из жировых клеток в других частях тела 6 кг. Эти места и называются жировыми ловушками в организме человека.

Как избавиться от лишнего веса?

К сожалению, привычная для многих диета и незначительные нагрузки в спортивном зале не помогают избавиться от жировых ловушек.

У женщин просто сильно уменьшается грудь, лицо становится очень худым, западают щеки. Это добавляет возраста и делает внешний вид нездоровым. Фигура перестает быть красивой.

Для оптимального контроля веса и поддержания фигуры в норме стоит заниматься физическими упражнениями на протяжении примерно 5 часов в неделю. Подойдут любые аэробные нагрузки, велосипедные прогулки, скандинавская ходьба. Требуются полноценный сон и отдых, так как при их недостатке повышается риск ожирения на 45%.

Кроме того, очень важно обращать внимание на правильное питание. Рекомендуется включить в свой привычный рацион как можно больше овощей и фруктов, чтобы быстро сбросить лишний вес и оставаться здоровым.

Полезными в рационе будут растительные жиры, в частности такие как авокадо, жирная рыба и орехи. Для того чтобы мышцы были крепкими, нужно есть белковую пищу.