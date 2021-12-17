Как выглядеть не хуже любого модного блогера даже без брендовых нарядов: секреты дорогого лука от стилиста

Когда среднестатистическая женщина листает ленту “Инстаграма”, она видит жизнь, похожую на обложку глянцевых журналов. Модные блогеры вкладывают невероятное количество средств и усилий, чтобы создать качественный контент. Туда заложены услуги профессионального фотографа, стилиста, парикмахера, визажиста. Конечно же, не обходится без люксовой одежды, дорогих аксессуаров и качественной обуви.

Глядя на все это великолепие, рядовая модница начинает сильно сомневаться в своих возможностях. Однако стилист Яна Щебельская уверяет, что нет повода для уныния. Одеваться в стиле популярных инстаблогеров проще, чем вы думали. По мнению эксперта, качественный лук определяют вовсе не наряды от кутюр. Поговорим о секретах составления удачных бюджетных образов.

Продумайте образ до мельчайших деталей

Стиль в наши дни – это не только качественные вещи и безупречный покрой. Большинство удачных образов определяют мелкие детали. Наш эксперт считает, что базу можно собрать из доступной в эконом-сегменте одежды.

Однако на обуви, сумках, ремнях или бижутерии можно не экономить. А еще нужно помнить об умеренности, не стремясь запихнуть в один образ максимальное количество аксессуаров.

Отдавайте предпочтение лаконичному крою

Чем менее вычурной будет ваша одежда, тем лучше. Лаконичный крой, немного расслабленности, нейтральные расцветки и натуральные материалы – все это является залогом успеха повседневного образа. Имейте привычку покупать одежду по размеру, не слишком обтягивающую и не слишком мешковатую. Идеальная посадка по фигуре имеет первостепенное значение.

Благородные оттенки и минимум декора

Если вы ищете базовый брючный костюм, отдавайте предпочтение классическому крою и нейтральным благородным оттенкам: белому, бежевому, коричневому, темно-синему, серому. То же самое относится к поиску тканевого пальто, брюк, джинсов, рубашек и трикотажных изделий.

Минимум декора на одежде позволит вам вписать в образ нестандартные цветовые сочетания темно-зеленого и коричневого, бежевого и голубого, синего и винного. В одном выходе вы можете использовать до трех-четырех разноплановых оттенков, не белое того.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Создавайте монохромные образы

Стилист обращает наше внимание на то, что мода в последние сезоны вертелась вокруг мастерски созданных тотал-луков. Это могут быть аутфиты из одного и того же материала или из вещей одного и того же бренда.

Но еще более стильно выглядят образы, созданные в единой цветовой гамме. Впрочем, в их создании существует один секрет: вы должны научиться смешивать одинаковые по оттенку, но разные по текстуре элементы.

Делайте ставку на классический принт

Если вы хотите ввести в свой гардероб принтованную одежду, отдавайте предпочтение классическим рисункам: тартану, клетке виши, полоске, гороху, “гусиной лапке”. А вот одежду с животным принтом, цветами или этническим орнаментом нужно вписывать в образ дозировано.

Обувь

Стильно смотрятся туфли, ботильоны и сапоги, дублирующие цвет одного из элементов комплекта одежды. Если же вы выбрали монохромный лук, тогда обувь может быть яркой, акцентной. А вот цвет сумочки в наши дни не должен совпадать с цветом обуви.

Прическа, маникюр, макияж

Немаловажными аспектами стильного изысканного образа являются прическа, макияж и маникюр. Если вы носите короткую стрижку, старайтесь каждый месяц посещать салон. Помните, что натуральные оттенки волос всегда смотрятся более респектабельно в сравнении с пожелтевшим блондом или выцветшей медью. Также в моде в наши дни нюдовые аккуратные ногти и “макияж без макияжа” – тренд, который делает ставку на здоровое сияние кожи и минимум косметики.