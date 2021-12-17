Мнение: Невозможно молчать о том, что творится на территории Польши

Фрагмент интервью польского солдата, который убежал из Польши в Белоруссию, где и попросил политического убежища. По словам храброго поляка, он решился бежать из Польши, потому что невозможно молчать о том, что происходит на территории Польши. Также поляк заявил, что в процессе бегства к свободе он выбросил форму, которую порвал перебираясь через заграждения из колючей проволоки и в Белоруссию прибежал фактически голым.

Более подробно об ужасах происходящего в Польше храбрый польский солдат расскажет вечером на белорусском государственном телевидение. Преступный польский режим уже вовсю клевещет на Чечко, заявляя, что он уже уволился из армии и вообще плохой солдат, которого не должны были посылать к границе.

КГБ Белоруссии стоит подумать о совместной передаче Протасевича и Чечко для налаживания польско-белорусской дружбы, а Чечко предложить возглавить Национальный Кометет "Свободная Польша".

Если серьезно, то конечно побег Чечко в Белоруссию преподнес огромный подарок Белоруссии, что не трудно заметить по лихорадочной работе поляков и украинских информационных гастарбайтеров по купированию уже нанесенного информационного ущерба. Белоруссии даже придумывать ничего не надо, просто давай себе слово Чечко, тем более, что ему есть что рассказать про "демократическую Польшу".

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