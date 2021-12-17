 

Мнение: Невозможно молчать о том, что творится на территории Польши

17.12.2021, 20:06, Разное
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Фрагмент интервью польского солдата, который убежал из Польши в Белоруссию, где и попросил политического убежища. По словам храброго поляка, он решился бежать из Польши, потому что невозможно молчать о том, что происходит на территории Польши. Также поляк заявил, что в процессе бегства к свободе он выбросил форму, которую порвал перебираясь через заграждения из колючей проволоки и в Белоруссию прибежал фактически голым.

Более подробно об ужасах происходящего в Польше храбрый польский солдат расскажет вечером на белорусском государственном телевидение. Преступный польский режим уже вовсю клевещет на Чечко, заявляя, что он уже уволился из армии и вообще плохой солдат, которого не должны были посылать к границе.

КГБ Белоруссии стоит подумать о совместной передаче Протасевича и Чечко для налаживания польско-белорусской дружбы, а Чечко предложить возглавить Национальный Кометет "Свободная Польша".

Если серьезно, то конечно побег Чечко в Белоруссию преподнес огромный подарок Белоруссии, что не трудно заметить по лихорадочной работе поляков и украинских информационных гастарбайтеров по купированию уже нанесенного информационного ущерба. Белоруссии даже придумывать ничего не надо, просто давай себе слово Чечко, тем более, что ему есть что рассказать про "демократическую Польшу".

Источник: Colonel Cassad



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