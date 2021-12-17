 

Песков рассказал об отношении Путина к TikTok

17.12.2021, 19:58, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин из Telegram-каналов в основном читает информагентства, и надеется, что глава государства не видел ни одного тик-ток.

«Агентства, на самом деле, агентства в Telegram-каналах», – сообщил Песков в эфире телеканала RTVI в ответ на вопрос, что он обычно читает из Telegram-каналов, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин очень любит канал «Усы Пескова» за «очень хороший, злой, но элегантный юмор». На вопрос, видел ли Путин хоть один тик-ток, Песков сказал: «Надеюсь, что нет» и засмеялся.

Также Песков рассказал, что в дороге президент обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу.

«У него в самолете всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает. А читает он: адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию», – отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не пользуется интернетом – по его словам, у него нет на это времени.



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