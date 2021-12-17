 

При пожаре на строящемся корвете в Петербурге пострадали три человека

17.12.2021, 19:58, Новости дня
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На заводе «Северная Верфь» в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корабль, по предварительным данным, пострадали три человека.

«Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета «Проворный» на площади 80 квадратных метров в районе семи вечера на стапеле №6», – передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным пресс-службы скорой помощи пострадали три человека, один – в состоянии средней тяжести, двое – в удовлетворительном состоянии. Тяжелых среди них нет.

Ранее на ледоколе-музее «Ленин» в Мурманске произошел пожар.



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