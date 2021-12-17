Россияне назвали политиков года

Политиком 2021 года, по мнению большинства россиян (21%), стал президент РФ Владимир Путин, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

На втором месте – премьер-министр Михаил Мишустин, третье занял министр иностранных дел Сергей Лавров, на четвертом – глава Минобороны Сергей Шойгу, Топ-5 замыкает председатель ЛДПР Владимир Жириновский, говорится в сообщении на сайте ФОМ.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос проводился 4-5 декабря в 53 субъектах, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Ранее Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, заняв девятую строчку, а возглавили рейтинг экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, следует из результатов опроса компании YouGov.