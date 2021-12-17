Мнение: Контекст и текст
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Вот в ленте о клипе Анны Меликян на песню Лободы.
Вопрос автора в ленте: в какой контекст можно писать такой текст песни, чтобы было нормально.
На мой взгляд, в клипе в целом получилось.
Кто расскажет историю, которая показана в клипе?
И давайте вот что сделаем.
Приводите тексты песен, в которых история выглядит как слив и придумайте содержание клипа, чтобы эта история превратилась из некрасивой в красивую.
Сможете? Для понимания поля самое главное – видеть, как контекст меняет текст.
Источник: Эволюция
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