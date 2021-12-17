 

Мнение: Контекст и текст

17.12.2021, 19:54, Разное
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Вот в ленте о клипе Анны Меликян на песню Лободы.

Вопрос автора в ленте: в какой контекст можно писать такой текст песни, чтобы было нормально.

На мой взгляд, в клипе в целом получилось.

Кто расскажет историю, которая показана в клипе?

И давайте вот что сделаем.

Приводите тексты песен, в которых история выглядит как слив и придумайте содержание клипа, чтобы эта история превратилась из некрасивой в красивую.

Сможете? Для понимания поля самое главное – видеть, как контекст меняет текст.

Источник: Эволюция



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