iOS 16 будет автоматически удалять с телефонов “неприемлемый” контент

Новая мобильная операционная система iOS 16 выйдет с неотключаемым помощником Apple Guard – программа будет регулярно сканировать содержимое телефона и автоматически удалять с него “неприемлемый” контент. Согласно планам Apple, анализироваться будут не только сохранённые изображения и видео, но и история браузера и переписки в мессенджерах.

В настоящий момент корпорация готовит программную спецификацию, которая позволит “стражу” получать данные из сторонних программ. Разработчики, которые не имплементируют технологию до 2 квартала 2023 года, больше не смогут распространять свою продукцию через App Store.

Как стало известно инсайдерам, отключить Guard будет нельзя, но в нём будет настраиваться уровень допустимости контента. При этом даже на самых “взрослых” настройках программа будет расправляться с содержимым, в котором содержатся признаки нетерпимости к меньшинствам, фальшивые новости, детская порнография, пропаганда терроризма, белого превосходства, антифеминизма, самоубийств или самоповреждения, а также любая “неприемлемая” и “потенциально травмирующая пользователя или третьих лиц” информация. Помощник также посоветует владельцу телефона “общественно актуальный, прогрессивный или другой необходимый контент”, если посчитает необходимым.

В Apple официально пока не комментировали нововведение – в ответ на запрос журналистов компания только сообщила, что будет делать всё необходимое для защиты и поддержки ценностей сообщества Apple и борьбы с нетерпимостью и “отравленным мышлением”, не уточняя, что именно имеется в виду под этой формулировкой.

—