 

Более 40% украинцев считают необходимым проведение досрочных президентских и парламентских выборов – опрос

17.12.2021, 19:46, Новости дня
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В то же время 48% опрошенных не видят необходимости в проведении досрочных выборов главы государства.

Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, необходимыми досрочные парламентские выборы считают 45% граждан.

Не поддерживают идею досрочных выборов в Верховную Раду 42% украинцев.

12% опрошенных не смогли определиться с позицией по этому вопросу.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за нынешнего президента Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, тогдашнего главу государства Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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