 

В Киеве на Бульваре Шевченко вместо памятника Ленину поставили голову Корогодского

17.12.2021, 19:46, Новости дня
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“Гарик Корогодский, голову не теряли? Сегодня утром на бульваре Шевченко видел”, – написал он и отметил профиль Корогодского. 

На фото видно, что скульптура стоит рядом с постаментом, где раньше был памятник Ленину. К голове прикреплена табличка с надписью “За сприяння головы МДМА” (орфография сохранена). Кто-то исправил аббревиатуру на КМДА.

https://www.facebook.com/ikrussss/posts/4577128079050906

Барабошко уточнил, что сам сделал это фото и оно не фейковое.

Корогодский написал в комментарии: “Когда? Сбежала от меня, ищу повсюду”.

Экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров добавил: “Сегодня около 10-ти видел, как ее везли следом за новыми автобусами к зданию КГГА, правда, уже в горизонтальном положении”. 

“Это наверное намек, что пока купить книгу”, – написал пользователь Иван Демченко.

Накануне Корогодский сообщил в своем Facebook, что вышла его новая книга под названием “Красная книга Гарика”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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