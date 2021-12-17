 

«Мы шли по расчищенным дорожкам»: блокадница рассказала об уборке снега в Ленинграде

17.12.2021, 19:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкт-Петербург продолжает бороться с последствиями аномального снегопада. Зимние осадки подкрались к городу 29 ноября и заключили жителей в снежное кольцо, с последствиями которого до сих пор не могут справиться Смольный и губернатор Александр Беглов.

Годы настоящей войны остались в далеком прошлом. Однако живы люди, которые помнят страшные дни блокады Ленинграда.

Блокадница Галина Авдеева потеряла мать, когда ей было два года. В годы войны девочка воспитывалась в интернате. Там она впервые увидела, как убирается снег.

«В детском доме, а он находился на Набережной лейтенанта Шмидта, был дворник дядя Ваня, он вывозил снег со двора детского дома на огромном листе из фанеры и сбрасывал в Неву. В те годы красивого бульвара не было и спуск к реке был доступен. Мы, детвора, помогали, как могли», – поделилась женщина.

Сегодня в Санкт-Петербурге наблюдается подобная проблема. Власти города обращаются за помощью к детям в уборке осадков. Кроме этого, состояние центра города оставляет желать лучшего. Губернатор Александр Беглов и его подчиненные закрывают глаза на состояние улиц. Специалисты, оценивая сложившуюся ситуацию, отметили, что исторические здания в настоящее время напоминают руины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135

09.07 / Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией

19.08 / “Требуем признать выборы недействительными”. 110 спортсменов Беларуси пригрозили отказаться выступать за сборную страны

05.02 / Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете

09.02 / Видео: Зеленский или вакцина: кто сильнее?

28.07 / Фаучи: вспышка COVID-19 в наиболее пострадавших штатах, возможно, близится к пику

30.11 / В мире: Как Иран найдет виновного в убийстве ученого-ядерщика

08.03 / Мендель о регуляции медиасферы: Приходит пацанчик, которому дают баблишка, и говорит: “Я – тоже журналист, отстаиваю свободу слова”

26.05 / Газпром представил концепцию нового небоскреба в Петербурге

07.10 / Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика