«Мы шли по расчищенным дорожкам»: блокадница рассказала об уборке снега в Ленинграде

Санкт-Петербург продолжает бороться с последствиями аномального снегопада. Зимние осадки подкрались к городу 29 ноября и заключили жителей в снежное кольцо, с последствиями которого до сих пор не могут справиться Смольный и губернатор Александр Беглов.

Годы настоящей войны остались в далеком прошлом. Однако живы люди, которые помнят страшные дни блокады Ленинграда.

Блокадница Галина Авдеева потеряла мать, когда ей было два года. В годы войны девочка воспитывалась в интернате. Там она впервые увидела, как убирается снег.

«В детском доме, а он находился на Набережной лейтенанта Шмидта, был дворник дядя Ваня, он вывозил снег со двора детского дома на огромном листе из фанеры и сбрасывал в Неву. В те годы красивого бульвара не было и спуск к реке был доступен. Мы, детвора, помогали, как могли», – поделилась женщина.

Сегодня в Санкт-Петербурге наблюдается подобная проблема. Власти города обращаются за помощью к детям в уборке осадков. Кроме этого, состояние центра города оставляет желать лучшего. Губернатор Александр Беглов и его подчиненные закрывают глаза на состояние улиц. Специалисты, оценивая сложившуюся ситуацию, отметили, что исторические здания в настоящее время напоминают руины.