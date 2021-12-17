 

Песков: Путин знает про теории о его “двойниках”, это у президента вызывает улыбку

17.12.2021, 19:14, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин знает про теорию о своих двойниках, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Конечно. Он улыбается, смеется», – ответил Песков на вопрос, знает ли Путин об этом и как реагирует, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Ранее президент Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника в целях безопасности, однако глава государства отказался от этой идеи.

В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров также отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью».



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