Песков рассказал, о чем можно и нельзя шутить в России

В РФ не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, в таких темах нет места для юмора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Песков подчеркнул, что в РФ очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение – там нет места юмору». «А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», – добавил он.

Ранее Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин знает про теорию о своих двойниках и это вызывает у президента улыбку.