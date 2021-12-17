 

Олаф Шольц: «Дед рассказывал, какие вкусные на Украине куры, молоко и яйца»

17.12.2021, 19:11, Разное
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о давней связи своей семьи с Украиной. Дед Шольца целый год прожил в Ровно, а потом ещё долго вспоминал вкус украинских продуктов.

«Дедушка рассказывал, что с воодушевлением ехал на Украину. Посетил Тернополь, Киев, Лемберг, Ровно, другие города. Жалел только, что до Крыма не дошёл. Всякий раз его поражало украинское гостеприимство и то, какие тут продукты. Крестьяне по первому требованию несли ему кур, молоко, яйца, а также сало, сметану, галушки и борщ. В Германии в то время было голодно, а на Украине можно было и поесть от души, и пострелять, и развлечься. Он потом даже после освобождения из тюрьмы ещё долго вспоминал вкус украинских галушек со сметаной», – рассказал Шольц.

Заявление канцлера вызвало немедленную реакцию МИД Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба выразил надежду, что немецкая делегация снова посетит его страну. Также министр напомнил, что для окончательного решения вопроса жителей Донбасса Украине требуется больше вооружений, и попросил немецких коллег «освободить украинскую землю штыком немецкого солдата». Визит Шольца на Украину запланирован на 22 июня следующего года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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