 

Минздрав обновил список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

17.12.2021, 19:02, Новости дня
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Через месяц вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники вышеуказанных учреждений, не сделавшие прививку от коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

28 июля принял постановление, согласно которому, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. 

22 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса. 15 декабря Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. 

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших за прошедшие сутки – 779 детей и 98 медработников. 

По состоянию на 17 декабря с начала вакцинальной кампании привито 14,3 млн человек, из них получили первую дозу – 14,3 млн, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12,7 млн. человек. В общей сложности сделано более 27 млн прививок. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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