Стефанчук спрогнозировал, что досрочного прекращения полномочий Рады IX созыва не будет

По его словам, пока парламент работает эффективно, он будет функционировать.

“Я все-таки прогнозирую, что эта Верховная Рада должна доработать то время, которое ей отведено народом Украины, и выполнить те обещания, которые она дала”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что перечень оснований для досрочного прекращения полномочий Рады выписан в Конституции Украины. При этом Стефанчук добавил, что “даже при наличии тех или иных оснований, которые изложены там, роспуск Верховной Рады… является правом, а не обязанностью президента Украины”.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

В команде президента Украины Владимира Зеленского задумываются о том, чтобы обеспечить нужную очередность выборов президента и Верховной Рады, об этом 18 октября 2021 года написало “РБК-Украина”.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Новые выборы в парламент должны пройти 29 октября 2023 года.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предостерег от внесения изменений в Конституцию Украины, которые позволят провести выборы в парламент в 2024 году, после президентских.

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