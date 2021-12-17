И ни к чему ломать голову над замысловатым нейл-артом: новогодний маникюр, который подойдет под любой наряд

Чтобы на новогодней вечеринке выглядеть просто невероятно и роскошно, нужно не только правильно подобрать наряд и прическу, но и сделать красивый маникюр. Однако совсем необязательно делать какой-то слишком сложный и замысловатый нейл-арт. Вот как можно достаточно красиво, но просто оформить ногти, чтобы они отлично подходили под любой наряд.

Черный, бежевый, золотой (главное фото)

Чтобы маникюр был стильным и красивым, стоит скомбинировать три разных лака, в частности черный матовый, золотой и бежевый матовый. В итоге можно получить асимметричный дизайн и достаточно оригинальный результат.

Золотой френч

Без сомнения, золотые тона являются достаточно популярными на протяжении длительного времени. Очень утонченно смотрится такой цвет в красивом французском маникюре.

Серебристый френч

Еще одним хорошим цветом для новогодних праздников является серебристый. Стоит использовать классический французский маникюр, но при этом с более современными вариациями.

Черный лак и звезды

Стоит украсить свои ногти черного цвета при помощи наклеек, выполненных в форме золотых звездочек. В итоге получается достаточно загадочный образ. Такой маникюр просто идеально сочетается с красивыми украшениями.

Черный маникюр с золотистым блеском

Если хочется, чтобы золотистый блеск действительно выделялся, то изначально нужно нанести на ногти черный лак. Это достаточно простая, но при этом интересная идея.

Звездочки

Это еще одна достаточно интересная и при этом простая идея. Для создания маникюра нужно просто добавить золотистые наклейки поверх нюдового покрытия. Затем сверху покрыть ногти прозрачным лаком. Такой маникюр очень простой, именно поэтому его можно выполнить самостоятельно.

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Камешки

Чтобы выглядеть очень кокетливо и блестяще, в качестве декора стоит использовать красивые блестящие камешки. В качестве основы использовать розовый лак, а затем нанести стразы от середины и до края ногтевой пластины.

Золотой декор

Можно добавить немного притягательности нюдовым ногтям при помощи украшения из сусального золота. Такой декор поможет добавить нотку изысканности, и при этом он не выглядит чрезмерно.

Синий и золото

Для создания красивого и классического маникюра стоит сочетать синий и золотой цвет. Темно-синий тон является просто идеальным выбором. Он выглядит довольно просто, а роскошь помогут придать золотистые тона.

Розовый и яркий

Чтобы выглядеть довольно гламурно и роскошно, стоит выбрать для себя светло-розовый тон. Затем добавить к нему небольшое количество блесток.