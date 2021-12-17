Овладеваем искусством многослойности: как вписать в скучный зимний гардероб такое женственное платье

Еще лет 10 назад мы и подумать не могли, что сможем носить женственные длинные платья из шелка, органзы и шифона в зимних образах. Однако мода за это время совершила радикальный переворот и научила нас мастерски миксовать почти несочетаемые вещи.

Вот почему исконно летние наряды в наши дни перебрались в гардероб для холодного времени года. Однако носить длинные платья в многослойных образах нужно уметь. Не знаете, как подбирать правильные сочетания? Наш гид по стилю восполнит этот пробел.

Платье с принтом и длинное пальто

Длинное пальто (тканевое или из искусственного меха) компенсирует чувство незащищенности, созданное аутфитом с легким платьем. Да и с эстетической точки зрения такой многослойный образ выглядит весьма лаконичным. В качестве утепления вы можете добавить водолазку в тон к пальто, надетую под платье на бретелях. Также не обойтись без высоких остроносых сапог или изящных ботильонов.

Шелковое платье и джинсы

Весьма любопытным выглядит образ в стилистике гранж, который предлагает нам сочетать шелковое пестрое платье на бретелях с черной водолазкой и обтягивающими джинсами. Струящееся платье здесь выступает в качестве прослойки между нижним слоем и верхней одеждой. Оно добавляет манящей женственности простому уличному образу.

Платье в стиле бохо и пуховик

Прошедшим летом мы с удовольствием носили многоярусные длинные кантри-платья с принтом. Почему бы не продолжить эту традицию, если в вашем гардеробе есть длинный цветной пуховик? Модный сет не обойдется без утепления в виде высоких сапог. “Фишка” этого образа заключается в том, чтобы смиксовать контрастные холодные и теплые оттенки. Например, бледно-голубой и красно-оранжевый.

Длинное платье из плотной ткани

Наиболее очевидным выбором является трикотажное макси-платье с длинными рукавами и воротником стойкой. С таким изделием можно легко составить полностью монохромный образ, надев к нему ботильоны в тон и объемную стеганую куртку. Роль яркого пятна достается сумочке пастельного оттенка или стеганому шопперу. Помимо трикотажа зимой можно носить и другие тяжелые ткани, такие как бархат.

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Дополнительная защита

Весенне-летние платья легче вписать в гардероб холодного времени года, если добавить к ним термобелье и кашемировую водолазку. Если вы выберете нейтральный принт (клетку, полоску), в таком образе можно отправиться даже на работу или деловую встречу. Только следите за тем, чтобы оттенок водолазки совпадал с одним из оттенков платья. И тогда ваш аутфит будет выглядеть более цельным.

Зимние аксессуары

Меховая или прорезиненная обувь для слякотной погоды, палантины из искусственного меха или объемные цветные шарфы способны компенсировать образ, созданный из пальто и летнего платья. В категорию зимних аксессуаров также относятся кожаные перчатки, стеганые головные уборы, шляпы и вязаные шапки. Чем более защищенной вы себя будете чувствовать, тем лучше.

Объемная верхняя одежда

Вы не будете чувствовать себя раздетой в летнем платье, если в качестве верхнего слоя будете использовать объемную одежду: пуховики оверсайз, бомберы, дубленки-авиаторы, пончо, куртки из искусственного меха. Подавляющее большинство зимней одежды прекрасно сочетается с шелковыми платьями.

Стиль апре-ски

Стиль, название которого переводится с французского как “после лыж”, включает в себя утепленные спортивные ботинки, свитера с орнаментом, спортивные толстовки, анораки, вязаные шапки, перчатки и укороченные дубленки. Вы можете смело миксовать длинные легкие платья со всеми этими элементами. Смешение различных текстур является одним из излюбленных стилистических приемов современной моды.