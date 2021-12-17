WT – «дикий, дикий Запад» — из-за нехватки полицейских кадров предприниматели Портленда обращаются за помощью к частным фирмам

После ожесточённых протестов 2020 года власти Портленда пошли навстречу активистам и урезали финансирование полиции. Теперь, как пишет The Washington Times, из-за нехватки кадров органы правопорядка не справляются с поступающими вызовами — и преступность в городе активизировалась. Не получая помощи от полиции, владельцы местных бизнесов всё чаще обращаются к частным охранным фирмам.



Reuters

Американка Лиза Шрёдер — владелица кафе Mother’s Bistro & Bar, расположенного центре Портленда, штат Орегон. В прошлом месяце предпринимательница осознала, что в бизнесе пора кое-что менять, когда безрезультатно потратила более часа, пытаясь дозвониться в полицию, пишет The Washington Times.

«У нас произошёл инцидент: какой-то скейтбордист разбил несколько стаканов, которые стоят снаружи для гостей, обедающих на улице. После этого я позвонила в полицию по телефону для неэкстренных ситуаций, и мой звонок поставили на удержание. В итоге спустя где-то полтора часа я повесила трубку», — поделилась Шрёдер с газетой.

Устав отмывать граффити с окон своего заведения и так и не добившись помощи от правоохранительных органов, американка решила, что пора обратиться к частным охранным компаниям, как это сделали уже многие бизнесы, работающие в центре города.

Лидер местного полицейского профсоюза Аарон Шмаутц считает, что такие люди, как Лиза Шрёдер, «по праву» возмущены.

«Многие предприниматели там, по сути, ждут помощи», — объяснил Шмаутц. По его словам, некоторым заведениям сложно привлекать клиентов, потому что люди не чувствуют себя в безопасности.

Как отмечает The Washington Times, на прошлой неделе полицейское управление Портленда объявило, что из-за нехватки кадров его сотрудники будут реагировать только на экстренные вызовы — когда жизнь может быть в опасности — и на крупные преступления против собственности. При этом управление предупредило, что помощь даже по таким вызовам может прийти с отсрочкой.

Как рассказал Шмаутц, когда некоторые сотрудники только заступают на дежурство, их уже ждёт 30—50 вызовов.

По информации издания, массовые увольнения полицейских в Портленде начались в июле 2020 года, когда по стране прокатилась волна протестов против расовой несправедливости после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда во время задержания органами правопорядка. В Портленде митинги проходили практически каждый вечер на протяжении более сотни дней. Власти города пошли навстречу требованиям «лишить полицию финансирования» и урезали бюджет местных правоохранительных органов на сумму $15 млн.

Сейчас в Портленде, где проживает более 654 тыс. человек, среди 917 одобренных позиций в полиции пустуют почти 200. Всего три года назад в ведомстве числилось 1016 полицейских. Для сравнения — в Балтиморе, где число жителей на 50 тыс. меньше, насчитывается 2,5 тыс. сотрудников полиции.

Как обращает внимание газета, по мере того как сокращается число сотрудников органов правопорядка, преступность проявляет себя всё активнее. За 2021 год в Портленде уже было зарегистрировано 69 преднамеренных убийств — это самый высокий показатель с 67 в 1987 году. По сравнению с тем же периодом в прошлом году число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло втрое — с 318 до 895. Число инцидентов со стрельбой увеличилось на 35% — с 695 до 1080, а угонов автомобилей — на 23%, с 5337 до 6994.

Комментируя рост преступности в городе, на прошлой неделе глава портлендской полиции Чак Ловелл заявил: «Мы знаем, что наше сообщество обеспокоено ростом насилия, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы реагировать на эти преступления и расследовать их».

По мнению профессора криминалистики из Портлендского университета Криса Хэннинга, нехватка полицейских также говорит о том, что органы правопорядка в первую очередь тратят ресурсы на то, чтобы реагировать на случившиеся преступления, а не на то, чтобы предотвращать потенциальные. «Главное, что оказывает влияние на людей и отбивает у них желание участвовать в преступной деятельности, — осознаваемый риск, что их могут поймать. В Портленде этого риска больше особо не ощущается», — полагает эксперт.

Как считает владелец одного из портлендских баров Katie O’Brien’s Олег Пилипенко, город сейчас превратился в «дикий, дикий Запад». Заведение предпринимателя ограбили уже дважды за последние недели. Теперь каждый день Пилипенко закрывает свой бар на два часа раньше и на каждую смену выводит вдвое больше сотрудников, но удержать работников в таком месте непросто, потому что они не чувствуют себя в безопасности. «Мы сейчас даже пройтись нормально по городу не можем. Это город, где закон не действует… Так люди себя чувствуют: на улице нет закона, так что и нет нужды его соблюдать», — рассказал Пилипенко.

В одном из своих недавних интервью владелица портлендского отеля Society Hotel Джесси Бёрк рассказала, что в случае проблем теперь в первую очередь звонит в частную охранную фирму, с которой сотрудничает с июля 2020 года, а уже потом в полицию.

Однако некоторые указывают на то, что нельзя целиком полагаться на частников. Так, окружной прокурор в Малтнома Майк Шмидт утверждает, что ему поступали жалобы на нарушения и противоправные действия в ходе урегулирования конфликтов со стороны сотрудников одной из популярных частных охранных компаний. А Аарон Шмаутц подчёркивает, что сотрудники подобных фирм не проходят ту же подготовку, что полицейские, и не располагают теми же полномочиями. Глава полицейского профсоюза напомнил про инцидент, произошедший в прошлом мае, когда охранник торгового центра, у которого в нарушение закона был при себе на службе пистолет, застрелил мужчину на парковке.