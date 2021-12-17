Каждый третий пациент не чувствует себя здоровым спустя год после госпитализации с COVID-19



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Первые масштабные данные о распространенности длительных симптомов COVID-19 среди людей, которые перенесли умеренную или тяжелую форму заболевания, поступили из Уханя в начале 2021 года. Китайские ученые опубликовали в журнале The Lancet результаты шестимесячного наблюдения за 1733 пациентами, госпитализированных с коронавирусом во время первой вспышки коронавируса. Спустя полгода после выписки 76% пациентов сообщили как минимум об одном симптоме COVID-19. Чаще всего переболевшие жаловались на повышенную утомляемость и мышечную слабость — 63%. О проблемах со сном, а также симптомах тревожности и депрессии сообщили 26% участников. Рентгеновские снимки легких около 200 участников показали повреждения, которые практически не изменились с момента острой фазы заболевания.

Новое исследование провели специалисты научного центра Leicester Biomedical Research Center, передает The Guardian. Они проанализировали данные 2320 взрослых пациентов спустя пять месяцев после выписки из стационара и сопоставили их с данными 924 человек, госпитализированных с коронавирусом год назад.

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Ученые обнаружили, что доля пациентов, которые сообщили о своем полном выздоровлении после COVID-19, оказалась сопоставима в обеих группах — чуть менее 30%. Все остальные сообщали о постоянном недомогании. Спустя 12 месяцев среди пострадавших от постковидных последствий было отмечено незначительное улучшение, но большинство из них все также не чувствовали себя здоровыми. Самым распространенным длительным симптомом коронавируса оказался так называемый «туман в голове», то есть общее снижение когнитивных функций.

Авторы исследования разделили всех участников исследования на четыре группы по степени тяжести последствий коронавируса. Пациенты в «легкой» группы переносят в среднем до четырех долгосрочных симптомов, в «тяжелой» — порядка 20. Самым неприятным открытием было то, что у некоторых людей наблюдалось ухудшение симптомов спустя год после выписки из стационара.

Ученые также попытались выделить факторы здоровья и образа жизни, которые могут быть связаны с тяжелыми постковидными последствиями. Наиболее уязвимыми оказались женщины с ожирением, которые ведут малоподвижный образ жизни, у которых значительно повышены некоторые воспалительные маркеры в крови.