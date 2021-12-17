 

В Минтруде ответили на предложение о введении новогодней выплаты пенсионерам

17.12.2021, 18:30, Новости дня
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Планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», – сказал Котяков, передает РИА «Новости».

Замглавы Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Александр Шершуков пояснил, что в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, вещь хорошая. Он также обратил внимание, что выплаты – это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров – нормальная пенсия.

Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе.

В ноябре Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде РФ сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.



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