В Минтруде ответили на предложение о введении новогодней выплаты пенсионерам

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», – сказал Котяков, передает РИА «Новости».

Замглавы Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Александр Шершуков пояснил, что в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, вещь хорошая. Он также обратил внимание, что выплаты – это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров – нормальная пенсия.

Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе.

В ноябре Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде РФ сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.