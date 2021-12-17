Эксперты назвали главный вызов следующих лет при наблюдении за выборами

На протяжении следующих лет институт общественного контроля столкнется с главным вызовом – иностранным вмешательством в выборы, сообщил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на круглом столе в рамках IX Всероссийского конгресса политологов.

«К сожалению, мы видим, как процесс вмешательства продолжается и сейчас. В Конгрессе США уже звучат призывы о непризнании президентских выборов в 2024 году. Мы видим, как в социальных сетях идёт массовая скупка аккаунтов, групп, где происходит их искусственное накачивание протестным контентом. Все это будет использоваться дискредитаторами на выборах следующих лет», – спрогнозировал эксперт, подчеркнув – такие попытки будут безуспешны, так как в стране создана массовая система общественного наблюдения. «С 2019 года через нашу систему наблюдения и обучения прошло более 1 млн человек», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В этом году институты гражданского общества были признаны полноправными участниками избирательного процесса, сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Она проследила эволюцию в развитии института общественного наблюдения, отметив: 2020-2021 года стали для него поворотными. Представители общественных штабов получили возможность формировать мобильные группы и взаимодействовать с участниками процесса на участках, а также вести постоянную работу по мониторингу на площадках Центров общественного наблюдения (ЦОНов).

О компетенциях сформировавшегося в 2021 году наблюдательского сообщества рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. В 2022 году Ассоциация НОМ также не собирается «мириться с нарушениями на избирательных участках и продолжит задавать высокие стандарты ответственности, соблюдения закона и чистоты выборов».

Практические выводы электоральных экспертов на круглом столе подтвердили ученые. Результаты исследования социальных медиа, проведенные в этом году, на площадке представила доктор политических наук, руководитель Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Елена Бродовская. Выяснилось, что наибольшее внимание было приковано к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и попыткам дискредитировать этот институт, а также теме нарушений и международной теме с упором на непризнание выборов международным сообществом.

«Подавляющее большинство потока делегитимации выборов исходит от СМИ-иноагентов. Около 70% этого потока носит инвенциональный характер, то есть увидеть манипулирование невозможно, если не иметь специальных знаний», – отметила она.

Еще об одном явлении – эффекте SEME – рассказал лаборант-исследователь Центра политических исследований Финансового университета при правительстве Владимир Лукушин. Изучая работу поисковых систем с запросами и выдачами, ученый обратил внимание на манипулирование информацией поисковиком Google за счет выдачи в виде «ссылок с высоким рейтингом, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей», публикаций, наталкивающих пользователя на определенные выводы. В частности, в дни выборов при поиске материалов о выборах, поисковик выдавал только публикации с негативной коннотацией.

«Такому масштабированию деструктивной информации о выборах способствуют интернет-корпорации. По завершению думской кампании, миллионы пользователей по нейтральному запросу о выборах, видели только негативные новости, содержание и критические оценки итогов и хода голосования. Наибольшую окраску имели негативные заголовки по темам дистанционного электронного голосования, международного наблюдения и нарушениях при подсчете», – рассказал исследователь.