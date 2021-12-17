В Госдуму внесли проект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, тем самым исключая продажу детей за рубеж, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян – потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями. Но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в РФ будет запрещено», – приводит РИА «Новости» комментарий Пискарева.

Подчеркивается, в новой редакции законопроекта указано, что суррогатной матерью может стать только гражданка России.

Согласно закону, рожденный суррогатной матерью в РФ ребенок получает российское гражданство, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России.

«Это обеспечивает возможность дальнейшего контроля за судьбой указанного ребенка со стороны профильных органов Российской Федерации в целях предотвращения правонарушений либо восстановления нарушенных прав ребенка», – уточняет Пискарев.

При этом запрет не распространяется на случаи, когда житель РФ находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства – в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане РФ не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.

Между тем, возможность суррогатного материнства допускают почти две трети россиян при условии, что у людей нет возможности родить самим.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.