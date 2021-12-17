“Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра”. Рецепт сытной закуски на Новый год

“Салат в таком оригинальном исполнении полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра”, – отмечается в рецепте.

Для приготовления 8 шт понадобится

2 яйца;

два плавленых сырка;

2-3 зубчика чеснока;

майонез – по вкусу;

две крупные отварные моркови, натертые на мелкой терке;

листья нори для декора.

Яйца и сырки натираем на терке, добавляем чеснок, майонез и перемешиваем, добавляя соль по вкусу.

“Формировать закуску будем с помощью пищевой пленки. Раскладываем ее на столе, сверху выкладываем столовую ложку моркови, посредине кладем столько же начинки и делаем шарик”, – описали последовательность действий авторы кулинарного блога.

Сформированные шарики выкладываем на тарелку и декорируем разрезанными на продольные небольшие ленты листьями нори.

“Новогодняя закуска готова. Получилось сытно, с пикантным чесночным привкусом”, – резюмировали авторы блога.

ВИДЕОВидео: Готовить просто / YouTube

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