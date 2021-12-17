 

“Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра”. Рецепт сытной закуски на Новый год

17.12.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Салат в таком оригинальном исполнении полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра”, – отмечается в рецепте.

Для приготовления 8 шт понадобится 

2 яйца; 
два плавленых сырка; 
2-3 зубчика чеснока; 
майонез – по вкусу; 
две крупные отварные моркови, натертые на мелкой терке; 
листья нори для декора.

Яйца и сырки натираем на терке, добавляем чеснок, майонез и перемешиваем, добавляя соль по вкусу.

“Формировать закуску будем с помощью пищевой пленки. Раскладываем ее на столе, сверху выкладываем столовую ложку моркови, посредине кладем столько же начинки и делаем шарик”, – описали последовательность действий авторы кулинарного блога.

Сформированные шарики выкладываем на тарелку и декорируем разрезанными на продольные небольшие ленты листьями нори.

“Новогодняя закуска готова. Получилось сытно, с пикантным чесночным привкусом”, – резюмировали авторы блога.

ВИДЕОВидео: Готовить просто / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Армения задумалась о признании независимости Нагорного Карабаха

27.08 / Власти Невады задержали россиянина за попытку кражи данных у американской компании

23.09 / Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

19.09 / Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета

14.10 / “Нацкорпус” обещает вывести сегодня на Марш нации в Киеве 10 тыс. участников

08.12 / Автобус со школьниками обстреляли в Ингушетии

24.10 / Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина

01.12 / ES – глава MI6 назвал подъём Китая «приоритетом» и призвал союзников не идти на «несимметричные уступки» России

27.11 / Индия возобновила экспорт вакцин от коронавируса

01.09 / Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика