Тренды базируются на практичности: самые модные окрашивания на 2022 год для блондинок и советы известного колориста

Для многих женщин зима – идеальное время для смены образа. Из-за постоянной пасмурной погоды хочется поднять себе настроение при помощи новой прически или кардинального изменения оттенка волос. Но как же выбрать идеальный цвет волос? Известный колорист Ричи Кандасами утверждает, что 2022 год станет лучшим временем для блондинок, ведь в тренде будут здоровые волосы, окрашенные в светлые тона. Также мастер отметил, что окрашивание волос будет базироваться на принципе практичности. Этот значит, что наиболее модными станут оттенки, хорошо сочетающиеся с кожей и учитывающие отрастание волос.

Блонд балаяж

Это направление окрашивания стало популярно пару лет назад, но не утратит своей актуальности и в следующем году. Блонд балаяж идеально подходит темноволосым женщинам, желающим лишь немного их осветлить. “Благодаря этой технике цвет волос без особого труда можно адаптировать под тон кожи и совместить с естественным цветом, позволив даже темным волосам выглядеть светлыми”, – рассказал Ричи.

Окрашивание контрастными тонами

Контрастные тона – одна из главных тенденций следующего года для светлых волос. Такое окрашивание в первую очередь подойдет обладательницам тонких волос и тем, кто желает визуально придать прическе больше объема. “Благодаря окрашиванию в контрастные тона волосы будут выглядеть более ухоженными и здоровыми”, – говорит колорист Ричи Кандасами.

“Тыквенный крем”

К тыквенно-кремовым тонам Ричи Кандасами относит цвета волос от светло-русого до среднерусого, с золотым, красноватым или же медным оттенком. Эти тона, напоминающие тыкву, идеально смотрятся в период, когда погода на улице становится сырой и прохладной. Ричи Кандасами отметил, что на обладательницах холодных оттенков кожи хорошо будут смотреться оранжевые и медные переливы, а теплых – янтарные и медовые.

Персиковый платиновый

Щербет-блонд, или, как его еще называют, персиково-розовый, – одна из самых экстремальных техник окрашивания. “Все дело в том, что техника используется на очень светлых волосах, которые следует затонировать розовым. При первом применении розовый оттенок довольно быстро смывается, оставляя чистый блонд. Однако со второй попытки вы достигнете желаемого результата, – пояснил Ричи. – В итоге вы станете изысканной светло-клубничной блондинкой. Такой цвет особенно подойдет обладательницам голубых и зеленых глаз. Также щербет-блонд подойдет женщинам с прохладными тонами кожи”.

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Многомерная блондинка

“Многомерное окрашивание создает иллюзию оттенка сразу из нескольких тонов. Визуально это будет выглядеть как медные и розовые тона, смешанные вместе. Такой блонд всегда смотрится дороже и эффектнее”, – отметил мастер.

Бомба-блондинка

“Если вы остановили свой выбор на этом образе, старайтесь не допустить желтых оттенков. Для достижения идеального цвета нанесите на волосы тоник пепельного или фиолетового оттенка, а потом воспользуйтесь шампунем или маской фиолетового цвета с нейтрализующим пигментом”, – советует Ричи.

Темные корни

Если вы хотите, чтобы волосы выглядели более объемно, попробуйте окрасить корни волос в более темный цвет. Даже если вы платиновая блондинка, краска на один тон темнее добавит вашему цвету больше глубины. “Темные корни достаточно универсальны, их можно без проблем совместить со многими другими техниками окрашивания”, – поведал Ричи Кандасами.

Глубокий блонд

Особенность техники глубокий блонд – волосы должны выглядеть однотонно. К сожалению, идеально подобрать оттенки краски для плавных переливов довольно трудно. Так что, если вы остановили свой выбор на глубоком блонде, обязательно воспользуйтесь услугой опытного колориста. В 2022 году наиболее актуальным будет сплошной блонд теплых тонов.