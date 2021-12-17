Мнение: О новой конфискации сбережений в банках

Что год грядущий нам готовит?

Не очень хорошее, надо полагать. «Сюрпризы» подбираются со всех сторон.

Российский ЦБ опять поднял ключевую ставку, фактически удвоив её за год. В США при таких темпах ужесточения монетарной политики #экономика отправлялась в рецессию. Что будет с Россией в таком случае тоже примерно понятно.

Однако это ещё цветочки.

Россиян честно предупреждают…

Бегите!

Из банков – в первую очередь. В условиях нарастания глубокого и глобального экономического кризиса нет никаких гарантий сохранности личных сбережений граждан, хранящихся в банковских ячейках. Такой #прогноз выдал на-гора известный российский «экономист» Михаил Хазин. Кстати, журналисты из «МК» решили это дело ещё и усилить, выпустив материал под заголовком «Россиян предупредили об угрозе конфискации вкладов». Хотя содержимое банковских ячеек называется обычно иначе.

Но, тем не менее, слово вылетело. «Многие из россиян ещё хорошо помнят, как они лишились своих накоплений в 90-е годы прошлого столетия. Некоторые из них однажды пришли в банк и там их ждала абсолютно пустая банковская ячейка, из которой вынули все ценности. Вернуть имущество, которое там находилось, получилось далеко не у всех. И в случае серьёзного ухудшения социально-экономической обстановки в стране, подобные «трюки» со стороны представителей банковской системы могут легко повториться, при этом правды и справедливости в этом вопросе, скорее всего, не удастся отыскать даже в нынешнее гораздо более цивилизованное время», – заявил Михаил Хазин.

И технически, он… прав: имущество, находящееся в банковской ячейке, не имеет 100%-ной гарантии безопасности. Кражи из ячеек не такая уж и редкость, при этом шансы взыскать ущерб с банка минимальны. Всё дело в том, что крайне сложно доказать, какие именно предметы и ценности клиент положил в ящик. Иногда это удаётся, но чаще – нет. А ещё не все пострадавшие идут в суд с такими исками: для них конфиденциальность важнее.

Плюс иногда ячейки могут вскрываться «силовиками», прецеденты известны. Сейчас у правоохранителей даже расширился перечень основания для таких действий. И тут уже судиться вовсе бесполезно.

Впрочем, всё это хорошо известно уже давно. Никакой #кризис к этой теме отношения не имеет. Хотя в какой-то момент положение «Спасайся, кто может!» способно стать мотиватором для грабежей. Но и квартиры тогда не будут в большей безопасности.

Вопрос в другом: наступит ли именно такой кризис в 2022 году? Или же «нарастание глубокого и глобального экономического кризиса» будет процессом бесконечным?

—