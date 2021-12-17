 

Украинцев призвали отказываться от православного Рождества ради борьбы с Россией

17.12.2021, 18:04, Разное
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Украинская интеллигенция, кажется, нашла еще один фактор, до сих пор удерживающий Незалежную в орбите русского мира. Речь идет о православном Рождестве. Чтобы наглядно показать всю опасность встречи праздника 7 января, а не 25 декабря, политик из Львова Богдан Панкевич даже выпустил специальный ролик.

По сюжету видео двое расхристанных похмельных мужичков бредут по львовским улочкам 2 января. Встреча Нового года, судя по всему, прошла у них бурно и долго, в связи с чем они ищут место, где бы опохмелиться. Авторами ролика подчеркивается, что разговаривают они между собой по-русски и на Западной Украине явно гости.

Понадеявшись на хваленое львовское гостеприимство неопрятные туристы решают обратиться к одетому с иголочки местному интеллигенту. Его образ на экране воплотил, отбросив ложную скромность, сам Богдан Панкевич.

Представители русского мира поспешили поздравить прохожего с Новым годом и наступающим Рождеством, на что тот на ходу бросил по-украински, что Рождество уже отметил. Этот факт по сценарию так сильно впечатлил героев, что они приняли решение незамедлительно отправиться домой.

Смысл увиденного резюмируют титры, появляющиеся в финале. Они призывают украинцев праздновать Рождество вместе с католиками 25 декабря. Такой подход, уверены авторы ролика, является “вакциной против “русского мира”. Далеко не все зрители ролика разделили эту точку зрения.



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