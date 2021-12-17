 

В Волгограде спасли застрявшего в заборе олененка

17.12.2021, 18:04, Разное
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В ночь на 17 декабря на телефон экстренных служб поступил звонок о том, что в ограде детского сада на улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда застряло животное. Прибывшие на место спасатели действительно обнаружили маленькую косулю, попавшую в столь непростую ситуацию.

Прутья ограды отжали, олененка осмотрели. Не обнаружив никаких повреждений сотрудники МЧС приняли решение выпустить животное на волю. Косулю отвезли на машине подальше и развязали. С невероятной скоростью она бросилась наутек и скрылась в темноте.



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