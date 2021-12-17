Врач-терапевт Рианна МакКлимонт рассказала, как снизить риск сердечных заболеваний

Британский врач Рианна МакКлимонт, ведущий терапевт клиники Livi, дала пять советов, как уберечь свой организм от плохого холестерина и снизить его уровень. Так называемый плохой холестерин пагубно влияет на здоровье сердца и вызывает много прочих неприятных проблем.

Что же такое плохой холестерин. Если простыми словами, в организме человека есть хороший и плохой холестерин. Плохой холестерин — липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые прилипают к стенкам кровеносных сосудов, закупоривают их, формируя бляшки, и нарушают работу кровоснабжения.

Вот какими пятью советами поделилась Рианна МакКлимонт с интернет-изданием Express, для поддержки своего сердца в здоровом состоянии.

“Сокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов, а переход на ненасыщенные масла (такие, как подсолнечное и оливковое) и общее сокращение количества потребляемых жиров может снизить его на целых 30 процентов”.

Стоит с осторожностью относиться к мясу, сырам и некоторым растительным маслам. Они содержат в себе много насыщенных жиров. Их употребление в большом количестве может увеличить риск развития высокого уровня холестерина. Полностью отказываться от них не стоит, но лучше не употреблять каждый день, и не делать основной частью питания.

Врач отмечает, что важно включить в рацион продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки. К таким продуктам относятся яблоки, паста и разные крупы. Также советует отказаться от курения и употребления обработанных продуктов, как копченая колбаса. Отказ от курения не только снижает уровень плохого холестерина, но и повышает содержание хорошего.

Также Рианна МакКлимонт отмечает важность спортивных нагрузок. Она советует уделять аэробным упражнениям всего два часа в неделю. Это может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7,6 % у женщин и у мужчин на 5,1%.

Спортивная активность в целом полезна для всего организма. Но стоит помнить, что это требует контроля и сбалансированного питания. Если употреблять алкоголь, курить и включать в рацион много вредных продуктов с содержанием жиров и плохого холестерина, то физической нагрузкой можно нанести больше вреда сердцу, чем наоборот, помочь ему.

Источник: fbm.ru