Школьные каникулы продлят до 1 февраля

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17.12.2021, 17:51, Разное
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Постановлением Роспотребнадзора от 16 декабря 2021 школьные каникулы будут продлены до 1 февраля 2022 года.

В ведомстве пояснили, что в связи с риском распространения нового штамма коронавируса и отсутствием вакцины для несовершеннолетних в целях профилактики заболеваемости учащиеся уйдут на зимний отдых 27 декабря 2021 и приступят к учёбе позже обычного срока.

Постановлением Роспотребнадзора от 16 декабря 2021 школьные каникулы будут продлены до 1 февраля 2022 годаВ ведомстве отметили, что продление каникул поможет сохранить здоровье не только учащихся, но и педагогов.

– Сегодня мы наблюдаем снижение заболеваемости коронавирусом, после новогодних каникул важно закрепить успех, а вполне вероятно и предотвратить возможность появления новой волны за счёт штамма «омикрон». Кроме того, мы имеем метеопрогнозы на январь по регионам. Во многих из них предполагаются низкие температурные значения, а это значит, что в таких условиях занятия в школах всё равно бы не состоялись, поэтому решение продлить зимние каникулы логичное, – пояснила глава ведомства Анна Попова.

Она добавила, что все школы будут закрыты на указанный период и подлежат санитарной обработке. Вопрос работы высших учебных заведений эксперты обсудят на следующей неделе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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