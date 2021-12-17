Попросивший убежища в Белоруссии солдат рассказал об убийствах волонтеров на границе

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.

«Я видел как минимум две такие ситуации», – сообщил Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1», – передает РИА «Новости».

Польский солдат утвердительно ответил на вопросы, были ли убиты двое волонтеров и являлись ли они поляками. Чечко подтвердил, что видел это лично.

В частности, он рассказал, что стал свидетелем ситуации, «когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: «Куда вы их (вероятно, мигрантов – прим.ВЗГЛЯД) ведете?». А пограничник, по его словам, «просто выстрелил волонтеру в лоб».

«Они стараются сделать из меня последнего, самого плохого человека, заявить, что я создавал в армии проблемы, и что меня вообще нет в живых, что это не тот человек», – сообщил солдат.

На вопрос о том, хотят ли польские власти таким образом скрыть проблему мигрантов, он ответил: «Это совершенно очевидно».

Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.