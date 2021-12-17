 

Попросивший убежища в Белоруссии солдат рассказал об убийствах волонтеров на границе

17.12.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.

«Я видел как минимум две такие ситуации», – сообщил Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1», – передает РИА «Новости».

Польский солдат утвердительно ответил на вопросы, были ли убиты двое волонтеров и являлись ли они поляками. Чечко подтвердил, что видел это лично.

В частности, он рассказал, что стал свидетелем ситуации, «когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: «Куда вы их (вероятно, мигрантов – прим.ВЗГЛЯД) ведете?». А пограничник, по его словам, «просто выстрелил волонтеру в лоб».

«Они стараются сделать из меня последнего, самого плохого человека, заявить, что я создавал в армии проблемы, и что меня вообще нет в живых, что это не тот человек», – сообщил солдат.

На вопрос о том, хотят ли польские власти таким образом скрыть проблему мигрантов, он ответил: «Это совершенно очевидно».

Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Названы регионы, где чаще всего болеют раком

15.05 / Руководитель НАСА предлагает продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года

24.07 / Азербайджанский политолог объяснил бойкот армянских товаров в торговых сетях в России

28.10 / Заднеприводное купе Toyota GR 86 вышло в продажу в Японии

13.11 / Эксперт рассказал о причинах для обязательной перезагрузки смартфона

08.09 / В ЛНР и ДНР решили упразднить таможенные посты между республиками

23.07 / Евро преодолело барьер в 32 гривны

13.04 / CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины

22.04 / В МИД заявили о экономической взаимозависимости РФ и ЕС

18.10 / SpaceX запустила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика