В Госдуме призвали готовить кадровый резерв управленцев для села

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (фракция «Единая Россия») призвала незамедлительно решать кадровый вопрос на сельских территориях, в частности усилить подготовку управленцев.

С таким предложением она выступила на подведении итогов Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи» в стенах Тимирязевской аграрной академии. «На селе безработица вдвое выше городской. Почти половина руководителей аграрных предприятий, глав КФХ говорят, что кадров не хватает. Опытные сотрудники на селе стареют, а молодежь на смену им не спешит. Нужно срочно готовить кадровый резерв для наших территорий, во всех сферах жизни села. Готовить лидеров, управленцев», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Оглоблина добавила, что такие проекты, как «АгроПрофи» помогают повысить престиж аграрных профессий и вдохновить талантливых студентов на продолжение карьеры в АПК, переезд на сельские территории. «Особенно важно в этом конкурсе то, что мы не только оцениваем их успехи в учебе, но и большое внимание уделяем организаторским способностям, умению продвигать свои идеи, талантам. Мы выявляем таких студентов, чтобы показать, что верим в них и готовы помочь», – сказала депутат.

Между тем, Оглоблина отметила, что проекты по популяризации трудоустройства на селе необходимо масштабировать и усиливать, в частности в следующем году дать старт федеральной программе «Кадры для села». Она разрабатывается Российским союзом сельской молодежи по поручению президента Владимира Путина при поддержке федеральных министерств и ведомств.

«Суть в том, чтобы собрать все возможные механизмы помощи молодым специалистам при переезде в глубинку. Хочешь работу на селе – вот вакансии и программы с подъемными выплатами. Хочешь дом в деревне – варианты господдержки по жилью, программы ипотечного кредитования. Хочешь заниматься спортом, творчеством или волонтерством – для тебя собрали гранты на проекты. Хочешь обо всем этом рассказать – участвуй в медийных проектах на ТВ, в соцсетях», – привела примеры депутат.