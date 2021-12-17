 

Мнение: Беззащитный Сокуров

17.12.2021, 17:44, Разное
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Знаменитый режиссер, член Совета по правам человека извинился перед главой СПЧ за свою эмоциональную речь на встрече с президентом.

Александр Сокуров рассказал, что его друзья получают угрозы «из чеченского сектора».

Дословно: «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом. Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет».

А еще Сокуров сказал, что он знает, что «никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. <…> Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке».

А завершил  письмо-раскаяние режиссер и член СПЧ  так: «Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения».

Похоже, что Сокурова действительно очень сильно напугали. И если у знаменитого режиссера, члена СПЧ нет уверенности, что правоохранительные органы способны защитить его от угроз и обеспечить его безопасность, значит, простым россиянам и вовсе не на кого рассчитывать? Так получается? Куда катимся?

Фотография Александра Сокурова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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