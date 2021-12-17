 

Скандалы: Помощники губернатора Петербурга передвигаются на элитных авто

17.12.2021, 17:40, Разное
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Большинство петербургских чиновников из Смольного передвигаются на сравнительно недорогих автомобилях, однако есть и те, кто предпочитает водить люксовые машины.

К таким чиновникам можно отнести помощника губернатора – Александра Захватова. Его семья, судя по всему, пользуется привилегированным положением, поскольку, по информации СМИ, именно «клан Захватовых» выступает в роли «решальщика» градоначальника. Любовь к дорогим иномаркам, видимо, пришла к Захватовым после 2019 года, когда Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга. При этом привыкшие к красивой жизни чиновники считают, что правила дорожного движения, вероятно, написаны не для них.

В сообществе «Санкт-Петербург Питер ДТП и ЧП Угоны Новости» в социальной сети «ВКонтакте» один из водителей разместил пост о водителе элитного автомобиля Mercedes S-класса, спровоцировавшем аварийную ситуацию на дороге. Автор поста указал, что на машине были госномера О019РР98, имеющие высокую цену на специализированных рынках.

«Я, конечно, на зимней шипованной резине, ну а толку, если на дороге каша, ударил по тормозам, чтобы не въехать в задницу этому *****, и ударился о поребрик, благо что скорость небольшая была, отделался просто лёгким испугом, даже бампер не треснул», — отметил автор публикации.

Один из комментаторов сумел найти автомобиль по номерам. На фотографии тот самый Mercedes. Несмотря на то, что виновник скрылся с места происшествия, информация из открытых источников указывает на агрессивный характер вождения. За год на машину было выписано 29 штрафов.

Еще интереснее то, что автомобиль на фотографии припаркован возле Смольного.

Иномарка находится во владении компании ООО «Автолига», обслуживающей интересы петербургских чиновников и, в частности, семьи Захватовых. Достоверные источники подтверждают, что данным автомобилем пользуется Андрей Захватов — младший сын главы Александра Захватова.

Отметим, что сам Александр Захватов является близким другом губернатора Александра Беглова. Они вместе занимали руководящие должности в партии «Единая Россия». С тех пор видные единороссы поддерживают тесные отношения. Захватову даже удалось ввести старшего сына Игоря в круг приближенных градоначальника. Сегодня к нему обращаются за помощью в решении проблем, требующих участия главы региона.



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