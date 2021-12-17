“У меня здоровые творческие амбиции”. Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время

“У меня большие амбиции, здоровые, творческие, профессиональные. Что я хочу? Чтобы мой YouTube-канал получил “Золотую кнопку”, например. Чтобы у меня были просмотры моих интервью не сотни тысяч, а миллионы”, – рассказала Бацман.

Она добавила, что планирует существенно расширить свою читательскую и зрительскую аудитории.

“Хочу, чтобы то, что я делаю, увидели как можно больше людей и сказала: “Класс, молодец, продолжай в том же духе!” – сказала Бацман.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Она была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника “Бульвар Гордона” и газеты “Зеркало недели”. В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание “ГОРДОН”.

Собственный YouTube-канал Бацман запустила в феврале 2018 года. На данный момент на нем больше 110 тыс. подписчиков.

В 2006 году познакомилась, а спустя пять лет вышла замуж за основателя издания “ГОРДОН”, журналиста Дмитрия Гордона. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

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