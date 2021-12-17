Игорь Чубайс о российских войсках на Донбассе: “ихтамнеты” превратились в “ихтаместь”

“В то же время ряд журналистских расследований и публикации украинских спецслужб указывали, что российская армия принимала непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Речь шла не только о поддержке артиллерийскими ударами, но и о боях между российскими военными и украинской армией”, – отметил Чубайс.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

В декабре 2021 года Кировский районный суд города Ростова-на-Дону (РФ) в одном из приговоров прямо указал, что в вооруженном конфликте на Донбассе принимают участие регулярные войска РФ.

На приговор суда отреагировал спикер российского президента Дмитрий Песков, заявивший об “ошибке составителей текста решения суда”, сообщает “Интерфакс”.

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