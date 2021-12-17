Год трех двоек принесет счастье. Кому из знаков зодиака точно повезет

Всем нам хочется порой заглянуть в свое будущее. Увы, сделать это никак не получится. Но можно чуть-чуть приоткрыть завесу тайны, обратившись к астрологии. Она помогает предсказать будущее по расположению звезд. Кому же они сулят счастье в наступающем году? Расскажем в нашем гороскопе о том, кому из знаков точно повезет.

Год трех двоек

Астрологи считают, что 2022 год сам по себе будет благоприятным. Он несет в себе сразу три двойки. Если их сложить, получится цифра шесть, которая ассоциируется с счастьем, любовью и всеобщим процветанием. Но двойки также несут в себе заложенную в них двойственность. Это значит, что многим людям в наступающем году предстоит сделать не самый простой выбор. Лучше всего в этой ситуации довериться сердцу. Так как шесть – это цифра любви, эмоции направят вас в нужную сторону.

И все же есть знаки зодиака, кому в 2022 году повезет больше остальных. Это Овны и Рыбы. Что им ждать от предстоящего года?

Овен – главный счастливчик года

Овны – это настоящий баловни судьбы. В 2022 году звезды целиком будут на их стороне. Любое начинание Овнов обернется для них удачей. Предстоящий год – это время больших возможностей. На будущее Овнов повлияет Юпитер – планета, которая ассоциируется с внутренней силой и целеустремленностью. Правда, в созвездие Овна она войдет только в середине мая. Именно в это время удача будет буквально преследовать вас по пятам.

Этот благоприятный период продлится до конца октября. Потратьте это время с умом, например, вложите деньги в бизнес. Его наверняка ждет большой успех.

Удачный год для Рыб

А вот к Рыбам удача повернется сразу после окончания зимних праздников. На них тоже будет воздействовать Юпитер – планета больших возможностей. Она будет проходить через созвездие в начале 2022 года и покинет его 12 апреля. Именно этот месяц станет для вас самым перспективным и удачливым. Летом и осенью ритм жизни немного замедлится. Но удача вернется к Рыбам в самом конце 2022 года. И особенно вам повезет в финансовой сфере.