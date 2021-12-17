Низкий хвост – тренд осенне-зимнего сезона: как стилизовать прическу (примеры и советы профи)

Прическа хвост является одной из самых популярных и универсальных. В нынешнем сезоне хвост продолжает оставаться в тренде, однако укладка несколько видоизменяется. Вернее, основа остается прежней, добавляется несколько дополнительных элементов.

Волнистый хвост с оригинальными проборами

Если у вас волнистые или сильно вьющиеся волосы, вы можете сделать оригинальную прическу. Для этого необходимо расчесать локоны по направлению длины, затем зигзагообразными вертикальными проборами разделить их на несколько частей. Посередине проборов заплетите косички французским плетением и так, чтобы они плотно прилегали к голове. Соберите все волосы внизу и зафиксируйте их резинкой, оберните прядью, чтобы спрятать.

Гладкий хвост с широким основанием

Сейчас очень можно прятать резинки под волосами. Если у вас длинные волосы, и вы хотите сделать хвостик стильным и эффектным, отдайте предпочтение этой прическе. Расчешите волосы по направлению роста, затем соберите их в низкий хвост. После этого разделите хвост на три или четыре части. Возьмите одну из частей и этой прядью несколько раз оберните вокруг основания хвостика. Закрепите кончик невидимкой.

С боковым плетением

Очень оригинально, стильно и нарядно смотрится хвостик с ажурным боковым плетением. Для этой прически замечательно подойдут любые волосы, однако пышные и вьющиеся будут смотреться намного привлекательнее. Отделите боковую прядь (или две пряди с обеих сторон), затем разделите волосы из пряди на три части начинайте плести обычную косичку, затем переходите на одностороннее боковое французское плетение. Вместо французского можно выбрать плетение водопад. Когда косички будут сплетены, соберите все волосы и зафиксируйте резинкой.

С бантом или декоративной заколкой

Вы можете сделать низкий хвостик из волос любой структуры и украсить их бантом, лентой или декоративной заколкой. Отличным вариантом будет мягкая резинка. Главной задачей для вас является правильный выбор заколки.

А именно подберите ее по форме, цвету или расцветке так, чтобы она гармонично сочеталась остальными предметами вашей одежды. Помните о том, что заколка была дополнением к образу и помогала ему выглядеть целостным.

С плетением «рыбий хвост»

Замечательно смотрится низкий хвост с плетением по центру. Например, вы можете отдать предпочтение косичке «рыбий хвост». Прочешите волосы по направлению длины. Затем отделите по центру затылочной зоны чуть ниже макушки большую прядь. Разделите ее на две части, после чего начинайте плести рыбий хвост. Доплетите до шеи, соедините косу с остальными волосами, закрепите резинкой.

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С «ракушкой»

Такая прическа также выглядит очень привлекательно. Возьмите часть волос с одной стороны, заверните их по принципу формирования ракушки, а затем соедините с остальными локонами и закрепите резинкой.

Очень оригинально смотрятся две ракушки по обеим сторонам.

Нарядная прическа

Нет ничего проще, чем сделать нарядную прическу в виде низкого хвоста с украшением из бусин. Украсьте укладку бусами, закрепив их на макушке и у основания хвоста.