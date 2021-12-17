ZDF – угрозы ЕС в адрес России расплывчаты, потому что за санкции придётся заплатить и Западу

ЕС пригрозил РФ новыми тяжёлыми последствиями в случае нападения на Украину, но так и не назвал, какими могут стать новые санкции, и на это есть две причины. Как пишет корреспондент немецкого телеканала ZDF, Евросоюз предпочитает объяснять неопределённость угроз стратегическими соображениями, однако на деле более важен другой аспект. Любые санкции против РФ будут иметь свою цену и для Запада: в случае с «Северным потоком» — для немецких, австрийских и французских компаний, а при отключении РФ от SWIFT — для всех, кто ведёт с ней дела.

Наш корреспондент в Брюсселе Гуннар Крюгер наблюдал за ходом саммита. Доброе утро, Гуннар.

ГУННАР КРЮГЕР, корреспондент ZDF: Доброе утро.

Похоже, в ЕС царит единство: он пригрозил России, что в случае нападения на Украину РФ столкнётся с тяжёлыми санкциями. Известно ли уже точно, какими они могут быть, или в этом вопросе всё осталось скорее неопределённо?

ГУННАР КРЮГЕР: Нет, в этом вопросе снова сохранилась неопределённость, и на то есть как минимум две причины: одна приоритетная — или, может быть, та, которую ЕС пытается несколько вытолкнуть на передний план, — и это стратегическая причина. Здесь считают, что можно достичь, так сказать, лучшего продвижения, если сохранить в этом вопросе некоторую расплывчатость, что сдерживающий эффект от этого будет только больше, в соответствии с девизом «Мы ведь можем и по-другому».

Но есть и вторая причина, которая играет свою роль, и это, вероятно, более существенная часть правды: когда ЕС принимает санкции против России, всегда необходимо знать, что это имеет свою цену и для Запада — по крайней мере для части Запада, части членов ЕС. В случае с «Северным потоком» всё совершенно ясно: пострадают немецкие компании, а также австрийские, французские компании. Абсолютно ясно, что и в случае со SWIFT, то есть при отключении РФ от международной платёжной системы, от этого немного пострадают все, кто ведёт дела с Россией.

Так что, с одной стороны, никаких конкретных мер здесь не называют по стратегическим соображениям, с другой стороны — потому что хотят избежать внутренних споров по этому поводу.

Коротко по теме коронавируса, её на саммите тоже обсуждали. Как именно ЕС собирается действовать по этому вопросу?

ГУННАР КРЮГЕР: Обсуждение этого пункта повестки продлилось намного дольше, чем было запланировано. Очевидно, потребность в обсуждении была настолько велика из-за поднимающейся волны «омикрона». Значительно замешательство, разумеется, было вызвано тем, что Италия относительно внезапно и ни с кем не договорившись стала требовать результаты тестов на въезде в страну. И если посмотреть хотя бы на то, как Франция сейчас обходится с не входящей в ЕС Великобританией — а транспортное сообщение для частных лиц там было резко ограничено, — то это как взгляд в чёрную дыру. Теперь в заключениях сказано: не должно быть никаких несоразмерных ограничений на путешествия. Что такое несоразмерные или что такое соразмерные ограничения, мы, очевидно, узнаем, если волна «омикрона» действительно разрастётся.

Это был Гуннар Крюгер с оценкой ситуации вокруг саммита в Брюсселе. Большое спасибо и хорошего дня.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2021 года.