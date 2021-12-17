Ученые нашли причину возникновения шизофрении в мозге нерожденных детей



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Обычно первые симптомы шизофрении появляются у молодых, но уже взрослых людей. Ученые давно предполагали, что первопричина может лежать в нарушениях раннего развития мозга. Среди причин называли внутриутробный стресс, голод, нехватку витамина D и проблемы с иммунитетом у матери.

О том, что заболевание, поражающие примерно 1% населения, может начинаться у еще нерожденных детей, говорили данные вскрытия. Дело в том, что у пациентов обнаруживали увеличенные полости желудочков мозга. Ученые считают, что патология возникла еще на этапе формирования органа.

Чтобы проверить теорию, ученые использовали стволовые клетки людей с шизофренией и без этого заболевания и вырастили из них «мини-мозги» — миниатюрные, пригодные для лабораторного анализа версии органа. Такие модели часто используют в медицине, они дают большие возможности для исследования физиологии и для фармацевтики.

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В итоге у исследователей получились копии настоящих мозгов испытуемых. Исследователи секвенировали геном мини-мозгов и сравнили, как у разных людей функционируют отдельные участки ДНК. И обнаружили, что у людей с шизофренией понижена экспрессия двух генов, из-за чего в отдельных участках мозга просто не хватает клеток.

При этом в мини-мозгах не только не хватало клеток, так и другие клетки умирали активнее. Ученые попытались исправить это с помощью генной терапии, благо на клеточных моделях это сделать можно. Замена поврежденных генов и добавление препарата для роста клеток помогла справиться с развитием патологии. Ученые надеются, что на основе их открытия получится создать эффективную терапию от шизофрении.

Исследователи продолжают работу: сейчас их цель выявить связь между генетическими факторами и воздействием окружающей среды. Мини-мозг помогает не только лучше понять природу шизофрении, но и других болезней мозга, которые развиваются уже у взрослых, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Хантингтона.